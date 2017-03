12 nuevas ambulancias para IMSS Chihuahua

Son vehículos modelo 2017, equipadas con aire acondicionado, carro camilla rodante, camilla para traslado de pacientes, soporte de oxígeno y equipo de reanimación básica, entre otros.

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, recibió 12 nuevas ambulancias para traslados de pacientes, como parte del paquete de dotación proyectado para este 2017.

La entrega de este equipo forma parte del esfuerzo permanente que está realizando la Institución para elevar la calidad en la atención de los derechohabientes de la entidad.

Estas nuevas unidades se suman a las 16 recibidas desde el 2015, año en el que la Delegación Estatal inició las gestiones para renovar la plantilla vehicular; es decir, actualmente el IMSS en Chihuahua cuenta con 28 ambulancias de nueva generación.

Las 12 ambulancias recibidas son modelo 2017, marca FORD, y cada una está equipada con un carro camilla rodante, una camilla marinera (para traslado del paciente), tres asientos giratorios, una banca camilla y un módulo para acompañante paramédico (médico, enfermera o paramédico).

También cuentan con soporte de oxígeno suplementario portátil y fijo, equipo de reanimación básica, de succión de secreciones, monitoreo de presión arterial y monitoreo de temperatura.

Este equipamiento será distribuido en las siguientes unidades hospitalarias, de acuerdo a las necesidades de la derechohabiencia: Hospital General Regional No. 01, Morelos, de Chihuahua; Hospital General Regional No.66, Hospital General de Zona No. 35 y Hospital General de Zona No.06, todos de Juárez; así como el Hospital General de Zona No. 16, de Cuauhtémoc; el Hospital General de Zona No. 23, de Parral; el Hospital General de Zona No. 11 de Delicias; el Hospital General de Zona No. 22, de Casas Grandes, y el Hospital de Gineco-obstetricia No.15, de Chihuahua.