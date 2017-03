Álvarez enfrenta seudolíderes COBACH; Maru si resolvió Aeroshow

En el Staacobach no se acuerdan cuando fueron paleros del Gobierno duartista; el caso Aeroshow logra avanze importante pero aún no concluye

El dirigente del PAN Estatal en Chihuahua, Fernando Alvarez, explotó haciendo evidente que la ilegal e improcedente huelga en el Colegio de Bachilleres, no es más que una pantomina política del seudo líder de la institución, el duartista José Acuña, quien hace unos meses le boleaba los zapatos al Cesar de Chihuahua.

La nota no daría para mucho, de no ser porque «Pepe» Acuña ha detenido las actividades en la importante institución, afectando a miles de alumnos y maestros (más de 50 mil), tan solo por el hecho de que no les aumentan el sueldo, a pesar de que el estado esta quebrado y esta es una corresponsabilidad del Gobierno Federal y del Estado.

Sin embargo este líder del Cobach se ha paseado por todos los medios atacando a la directora de la institución, Teresa Ortuño y hablando pestes del Gobernador del Estado, Javier Corral, del secretario de educación, Pablo Cuarón y de cualquiera que piense diferente a su ideología «duartista», perdón «sindicalista»

Esta actitud del dirigente «duartista», perdón «sindicalista», lo único que hace es evidenciar su cambio de rol, ante dos preguntas muy básica; Porque?, Porque hasta ahora defiende los supuestos derechos de los trabajadores?.

Para José Acuña quedaron atrás los días en que, coludido con la dirección de Cobach, obligaba a los jóvenes bahcilleres y a los padres de familia a poner el membrete de Gobierno del Estado en los uniformes que los mismos papá y mamá compraban.

También quedaron atrás los grandes eventos políticos del exgobernador Cesar Duarte, donde obligaban a los jóvenes a asistir para que los escenarios se vieran abarrotados de gente.

El colmo de todo fue que ayer José Acuña, en un programa de radio local, desvergonzadamente se atrevió a decir que faltaban cinco millones de pesos nadamás al estado para lograr que el asunto se desatorara, es más hasta dijo que él mismo podía prestarles, que es rete poquito dinero.

O sea que tiene mucha lana, o que?, pos no que los profes del COBACH ganan muy poco, ya no entendí. (ACASO JOSÉ ACUÑA ES DE LOS QUE VIVE EN EL SAN FRANCISCO COUNTRY CLUB?)

Definitivamente algo no cuadra en el Sindicato de Bachilleres, menos con José Acuña como dirigente, ya que esta actiitud solo hace pensar en la forma en que se manejan los recursos al interior de ese organismo.

Por el momento Fernando Álvarez, inició su estrategia de respaldo al gobernador, estableciendo un posicionamiento claro:

«Los alumnos de Chihuahua no deben de ser convertidos en rehenes de»ciertos líderes«del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, ni mucho menos resultar afectados por los chantajes y la cerrazón política de unos pocos, pues está en juego su educación y su futuro».

Más aún, el líder estatal panista recordó que el compromiso del Gobernador Corral fue de enfrentar firmemente la corrupción y la manipulación política, en especial la que entorpece el desarrollo de la juventud en la entidad y, ante los embates de grupos minúsculos que intentan desacreditar no solo el desempeño del gobierno, sino la educación de los jóvenes chihuahuenses, ASI O MÁS CLARO.

Pasando a terrenos municipales, la que se apunto un diez fue Maru Campos, la alcaldesa de Chihuahua.

Finalmente convenció al cabildo, integró un fondo (70 millones de pesos) y va a liquidar el pendiente con los afectados del caso Aeroshow, tragedía ocurrida en tiempos de Marco Quezada en la Alcaldía.

Con ello se consolida una parte importante de la justicia, ya que los deudos por lo menos son atendidos, después de haber perdido a sus seres queridos o haberse visto afectados físicamente por el incidente.

La pelota ahora sigue en manos de la justicia, para definir si se da o no seguimiento a este caso, donde se fabricó una empresa para dar el servicio al espectáculo de trocas moustro, luego ocurrió la tragedia y solo existió un culpable, el chofer Panchito, quien sigue en la cárcel, a pesar de que le obligaron a ha hacer brincar su troca moustro en medio de una inseguridad total.

Por el momento la Alcaldesa se apunta un diez.