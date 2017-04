Amparos de ex funcionarios no detendrán investigaciones: Corral

Tan solo en los tres primeros expedientes, el daño patrimonial alcanza los mil millones de pesos.

Aunque se amparen algunos de los integrantes de la red de corrupción que encabezó César Duarte, continuarán las investigaciones para acreditar ante los jueces la magnitud de los hechos en los que están involucrados, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.

En entrevista radiofónica con “Imagen Informativa”, en la que habló sobre la “Operación Justicia para Chihuahua”, lamentó que se haya hecho del amparo un instrumento de protección y de salvaguarda de pillos, y no solamente de ciudadanos que se amparan frente a un eventual o presunto abuso de poder.

“Aquí se desató una fiebre de los amparos, una cosa verdaderamente grotesca pero esperada también por nosotros”, expresó el mandatario estatal, e informó que se contabilizaban hasta el jueves, un total de 62 solicitudes de amparo por parte de quienes temen ser detenidos por la Fiscalía General del Estado.

Explicó que de manera sorprendente apareció un mapa de quienes participaron en distintos hechos, han sido señalados o se sienten vulnerables en torno de su actuación y han recurrido al amparo.

“Nosotros no hemos confirmado que se trate de las personas que están amparadas, al contrario, nos han requerido los jueces información y nosotros hemos señalado que no existen investigaciones sobre varios de ellos; entonces, los jueces también han determinado no conceder la suspensión toda vez que no existe una orden de aprehensión contra varios de ellos”, expresó Javier Corral.

Aseguró que se sigue una estrategia para ir por toda la red, actuando apegados al debido proceso y enfrentando una montaña de amparos.

El gobernador señaló que tan solo en los primeros tres expedientes, de los casi 50 que se abrieron en torno a la red de corrupción que encabezó César Duarte en la pasada administración, hay un daño patrimonial de mil millones de pesos.

“Tenemos un caso muy importante, no solamente para la vida de Chihuahua, nosotros decimos que será un precedente muy importante para todo el país, porque estamos prácticamente documentando una delincuencia organizada desde el gobierno, que generó un daño patrimonial al estado por miles de millones de pesos”, agregó.