Anuncia fiscal capacitación y control de confianza a policías municipales

También se les aplicarán controles de confianza para que puedan ser certificados conforme a la ley vigente

La Fiscalía General del Estado capacitará a los policías municipales de Madera, Temósachi, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, a fin de que tomen el curso que les permita obtener la certificación correspondiente y puedan brindar la seguridad que la ciudadanía requiere en sus comunidades.

El fiscal César Augusto Peniche dio a conocer que por instrucciones del gobernador Javier Corral, esta misma semana inician la capacitación encaminada a dotar a los municipios de policía municipal confiable.

Para lograrlo, los elementos de los diversos municipios recibirán la capacitación en la Escuela Estatal de Policía y posteriormente se les aplicarán los exámenes de control de confianza, para que puedan obtener la certificación que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Estatal de Seguridad Pública exigen.

Dijo que ambos ordenamientos legales señalan que para poder asumir el cargo de policía, se debe contar con un curso de formación inicial y los exámenes de confianza.

Peniche explicó que debido a las carencias económicas por las que atraviesa el estado, se encontró que en muchos municipios no se cuenta con una academia, ni el control de confianza en su totalidad.

Agregó que algunos de los policías ya evaluados fueron considerados no aptos para el cargo, otros no han sido evaluados y algunos más sí resultaron aptos pero no tienen el curso en la academia.

“Se entrenará a los policías y se certificarán para que realmente puedan brindar la seguridad que requiere el estado de Chihuahua, todos los costos a cuenta del estado, alimentación, hospedaje y al final regresarán a su municipio con toda la legitimidad”, afirmó el fiscal.

El funcionario estatal indicó que quienes no acudan al llamado serán dados de baja, lo cual significa que no podrán ingresar a ninguna policía ni podrán ser incluidos en la licencia colectiva para la portación de armas.

Reiteró que de esta manera se podrá brindar a la ciudadanía una seguridad pública municipal que responda a lo que Chihuahua necesita tener como estado.