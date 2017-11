Asegura Riggs que no busca obstaculizar al Municipio

A más de un año de haber iniciado funciones, una de las primeras advertencias y señalamientos que se hicieron, fue la expansión de la mancha urbana

“La Sindicatura no pretende ser un obstáculo para la administración municipal, podemos ser coadyuvantes en el ejercicio del gobierno, si nos asumimos ambas partes como dos organismos que forman un todo llamado Ayuntamiento, en el que uno se encarga de ejecutar y el otro de revisar cómo se ejecuta".

Lo anterior fue señalado por el Síndico del Ayuntamiento de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, durante la presentación de su resumen anual de actividades de la Sindicatura, actividad que conforme a la Ley, enmarca 4 informes trimestrales.

Detalló que su trabajo es revisar la norma y verificar si esta se cumplió a cabalidad”, "nuestro trabajo es vigilar el sano ejercicio del gobierno para beneficio de todos”, continuó el funcionario.

Acompañado por la Alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, el Síndico Miguel Riggs, enfatizó que parte de su visión es no pasar desapercibidos, tratar de socializar a la Sindicatura, hacer que la efectividad en la auditoria y fiscalización de los recursos, así como en la prestación o gestoría de trámites y servicios, sea del conocimiento de la gente y por ende, hacer crecer su importancia entre los ciudadanos.

A más de un año de haber iniciado funciones, una de las primeras advertencias y señalamientos que se hicieron, fue la expansión de la mancha urbana y el esfuerzo que se realiza para concientizar a los que intervienen en ello para dosificarlo o contenerlo, ya que muchas veces sin tomar en cuenta la capacidad del municipio para proveer de servicios, esta actividad se continua llevando a cabo.

Miguel Riggs informó que al principio de la Administración se toparon casos como el de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, donde primero licitaban lo que no requerían y segundo, trabajan con equipos que no cumplían con lo solicitado por las bases de la licitación.

No obstante lo anteriormente señalado, hemos detectado una lentitud preocupante en materia contractual. “Se gastan recursos de los chihuahuenses para contratar lo que no les sirve y, posteriormente, ya sobre la marcha, tratan de corregir el error”, recalcó.

Señaló que ante Cabildo, se tuvo que subir el tema del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en el cual se encontró una práctica preocupante, basada ésta en la elaboración misma de los contratos que celebra, ya que además de además de actuar sin la autorización del Comité de Compras, se ha pagado en exceso por concepto de eventos y se han excedido del presupuesto asignado.

“No podemos seguir pensando que promover el deporte, es lo mismo que realizar eventos masivos, la promoción implica la creación de programas para la detección de talentos, necesidades del deportista, acudir a las canchas y campos, no solo a pintarlos, urge activarlos, trabajarlos, atraer a los niños y jóvenes de Chihuahua y fortalecer su carácter y disciplina por medio de la actividad”, enfatizó el Síndico.

Durante este año de trabajo, hemos logrado cambiar la forma en que se hacían las cosas en el área de contraloría social, para de esta forma lograr el objetivo que es contar con un departamento humano y cercano a la gente. Gracias a la labor de contraloría, hemos convertido a la Sindicatura en un ente gestor que nos ha permitido ser el puente que une la necesidad del ciudadano, con la solución que le ha de dar la autoridad.

Al día de hoy, la Sindicatura ha logrado que el Municipio, a través de nuestras observaciones y señalamientos, recupere sumas por 200 mil pesos y otros tantos que estamos en proceso de lograr su regreso a las arcas municipales, «tal vez las cantidades sean mínimas comparadas con los grandes desfalcos que hemos estado descubriendo, los cuales dejaron las administraciones pasadas, pero es ahí donde radica una correcta fiscalización del recurso, la cual dejará un gran ejemplo de nuestro honroso actuar». Estas actividades, detalló Riggs Baeza, fueron gracias al desempeño de nuestro Departamento de Auditoria de Obra, pues fueron ellos los que estuvieron detrás de estas inspecciones.

Debo de admitir y celebrar la buena disposición de varias direcciones en el sentido de colaborar con lo que hemos solicitado, cifras, fechas, nombres, un sin fin de datos que han logrado que hagamos una correcta puntación y fiscalización en tiempo de los servicios y obras que lleva a cabo el actual Ayuntamiento, pero por desgracia, hemos tenido un problema que consideramos añejo y que por mala fortuna seguimos detectando, como los es la Trasparencia, problema que no lo topamos con el recién creado Órgano de Control Interno, el cual nos ha negado mayor información respecto a la denuncia administrativa que interpusimos a principio de este año en contra de varios ex funcionarios que estuvieron inmiscuidos en la compra del edificio Scotia Bank, acto que a la fecha derivo en la vinculación a proceso un ex funcionario público de la administración municipal anterior.

La actuación del Órgano de Control Interno se presta más a la suspicacia que genera negar información, que a la transparencia que tanta falta hace en todo ente que se encargue del combate a la corrupción, sentenció Miguel Riggs.

Para finalizar, el Síndico Municipal, refrendó el compromiso que pacto para seguir haciendo de la actual Sindicatura, un orden efectivo, fiscalizador, cercano al ciudadano y además atento, comprometido y dispuesto a enfrentar los retos que se le avecinan, derivados de la recientemente aprobada Reforma Constitucional, para de esta forma seguir ofreciendo mejores resultados a la ciudadanía y así construir para Chihuahua una mejor realidad.