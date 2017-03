Aumentan estimulo fiscal para apoyar el deporte y las tecnologías

También se creó un nuevo régimen para empresas que ganen hasta 5 millones de pesos al año, en donde pueden deducir directamente las compras del ejercicio

Para este 2017 se incluyeron dos nuevos estímulos fiscales para el pago de impuestos, que son el de investigación y desarrollo tecnológico y el relativo a deportes de alto rendimiento, así lo explicó el C.P. y M.I. Alejandro Ramírez Ramírez, gerente de impuestos corporativos de Deloitte

El Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, ofreció un curso de capacitación con el fin de dar a conocer las disposiciones generales de las declaraciones anuales, impuesto sobre la renta, los requisitos y los estímulos fiscales para este año.

Alejandro Ramírez, fue el encargado de exponer los temas mencionados, entre los que incluyó el análisis de ingresos acumulables y momento de acumulación, determinación de deducciones, optimización de deducciones, ajuste anual por inflación y aplicaciones de la deducción inmediata.

La capacitación estuvo enfocada a la Declaración Anual de Personas Morales para el ejercicio fiscal 2016, que deberá presentarse a más tardar el 31 de marzo.

Ramírez Ramírez, señaló la importancia de conocer cómo se determina la participación de los trabajadores en las utilidades, recurso que se tiene que entregar a más tardar en el mes de mayo y que corresponde con base a la utilidad que se genera en el ejercicio 2016.

Explicó que respecto a 2016, este año se presentaron algunos cambios en el tema de la declaración, dentro de los que son modificaciones en los requisitos y adecuaciones en los conceptos de lo que se considera ingresos y que no.

Uno de los cambios más significativos es en el tema de requisitos para las empresas que subcontratan a otras compañías en relación al personal, es decir, lo que comúnmente se conoce como outsourcing.

Las empresas con esa situación deberán cumplir con las definiciones de subcontratación incluidas en la Ley Federal del Trabajo, una vez esto, la Ley de Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Valor Agregado, establecen ciertos requisitos adicionales para que ese gasto realizado por las compañías que hacen al contratar outsourcing, puedan deducir para efectos de ISR y para acreditar el IVA.

Cabe mencionar que la subcontratación cuenta con una serie de reglas, pues la Ley establece que no todos los empleados en las compañías que están subcontratando sean empleadas bajo esa condición, lo que se esté subcontratando sean actividades especializadas, es decir, no se puede aplicar para una actividad que pueda hacer cualquier persona, asimismo una empresa no podrá cubrir todas las actividades utilizando una empresa de outsourcing.

Respecto a los estímulos fiscales Alejandro Ramírez, destacó que para este 2017 se incluyó el estímulo para investigación y desarrollo tecnológico, otro enfocado al deporte de alto rendimiento, y se creó un nuevo régimen para empresas que ganen hasta 5 millones de pesos al año, en donde pueden deducir directamente las compras del ejercicio, esto con el fin de agilizar y facilitar el pago de impuestos de empresas que no cuentan con una estructura tan grande para llevar ese tipo de cuentas.