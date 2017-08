Bazán le estira la cobija a Duarte

Al parecer se acerca el tiempo de encarcelar al ex gobernador, el recién estrenado líder estatal del PRI en Chihuahua, Omar Bazán, soltó la bomba.

«Solicitaremos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la expulsión de César Duarte, es un lastre innecesario» dijo Omar Bazán.

Las repercusiones de la declaración fueron pocas en la prensa, porque aún hay un gran agradecimiento por los millones recibidos por parte de la gran mayoría de los dueños de los medios de comunicación. Pero eso no resta trascendencia y significados a la declaración del líder priista.

No olvidemos que previo a las huidas y posteriores detenciones de Roberto Borge, ex gobernador de de Quintana Roo y de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, hubo una expulsión de ambos del nuevo PRI, del cual fueron conspicuos integrantes.

El líder del Tricolor chihuahuense, sabe que no se puede dar el lujo de llegar a las elecciones del 2018, con una carga tan pesada como el reclamo generalizado en Chihuahua de hacer pagar con cárcel a César Duarte, por el saqueo sistemático del erario en el sexenio de 2010 al 2016, en donde con su acción corrupta y corruptora, logró la quiebra económica del estado y en el camino fue creando una seria de redes de complicidad, que tiene a catorce procesados, 12 encarcelados y más de ochenta inmiscuidos en el saqueo amparados.

Es sustancialmente diferente la actitud y declaraciones del expresidente Guillermo Dowell, quien estuvo muy cerca de Duarte Jáquez durante el sexenio y probablemente tenga motivos para ampararse, sino por comisión si por omisión, aunque hay claros indicios de peculado electoral.

Pero regresemos a las declaraciones de Bazán y sus implicaciones, si por las vísperas se conocen los días, hay elementos para suponer que el sistema político mexicano, o más concretamente el Presidente de la República y el PRI, esta en disposición de retirar su protección “al vulgar ladrón”, como innumerables veces fue calificado por el gobernado Javier Corral… si descobijan a Duarte expulsándolo del PRI , su caída es inminente y ello significa la cárcel.