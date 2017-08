Bazán líder del PRI; ¿Una oposición leal?

Lo que el nuevo líder del PRI está demostrando es que tiene una gran capacidad de diálogo y se puede sentar perfectamente con los otros

Omar Bazán ha tenido acercamientos con el gobernador Javier Corral, que no satisfacen a los priistas y periodistas ortodoxos; a esos no que han escuchado hablar de una “leal oposición”.

Los atavismos del pasado no les dejan entender la actitud de civilidad política de Omar Bazán, sus detractores sobre todo periodistas que vivieron las mieles en el Duartato, califican los acercamientos de Bazán con Corral, como actitudes de un tipo agachó…discrepo.

Bazán es hechura política de Manlio Fabio Beltrones y algo debe haberle aprendido, lo que el nuevo líder del PRI está demostrando es que tiene una gran capacidad de diálogo y se puede sentar perfectamente con los otros, sin ninguna desventaja .

Por supuesto que el PRI no se esta sometiendo a Javier Corral, como maliciosamente cartonistas y columnistas, dicen. No, Bazán seguramente que hará hasta lo imposible paran barrer al PAN en el estado en la próxima elección, pero ello no necesariamente conlleva una actitud hostil, al contrario se esta mostrando como un político abierto, hábil y con una humildad que le da estatura, no lo menoscaba.

Ha encontrado en el gobernador Corral, un interlocutor dispuesto y con características similares, Corral jamas ha tenido dificultad para sentarse con los otros, como es muy común entre los panistas, esa, entre otras características lo hacen un panista diferente. Por supuesto que también Corral, y el PAN harán todo lo necesario para vencer al PRI en las urnas.

Son oponentes políticos, no niños pendencieros como en su momento se mostró el ex líder estatal del PRI Guillermo Dowell.

Voy adelantar algo… el próximo líder del PRI municipal en Ciudad Juárez será Oscar Nieto Burciaga, quien inició en 1991 su carrera política en una campaña en la que enfrentó y venció al hoy gobernador Javier Corral, disputaban una diputación federal.

Fue una elección al estilo de la época, se rasuró el padrón en las casillas panistas y así se venció a Corral… cuando estos dos personajes se encuentre, habrá un saludo cordial y sincero, seguramente Javier le preguntaba por Chago a quien aprendió a apreciar por la intermediación de Aurelio Páez. Se puede ser “leal oposición”, en las campañas cada parte hara lo necesario para ganar, pero no tiene que mediar el insulto o la calumnia como en el proceso del 2016. Bien por Bazán.