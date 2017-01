Buscaremos mecanismos para enfrentar crisis por gasolinazo: Reg. Luis Terrazas

Reiteramos que estamos en contra de este gasolinazo y a favor de que se lleven a cabo protestas siempre y cuando no perjudiquen a terceros, mencionó.

El Regidor Presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte Luis Terrazas Fraga hizo un reconocimiento a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a su titular Gilberto Loya así como a la Policía Única comandada por Oscar Aparicio, por la presencia que tuvieron en las instalaciones de PEMEX lo que generó el retiro pacífico de los manifestantes.

“Se privilegió el diálogo y se evitaron confrontaciones como las que se están presentando en otros estados de la República Mexicana en donde el gasolinazo ha provocado la violencia” dijo el Regidor del PAN.

Si bien es cierto que el Municipio de Chihuahua se está viendo muy afectado por la falta de gasolina, víveres y medicinas a causa de los bloqueos carreteros, los ciudadanos se pronuncian pacíficamente. Reiteramos que estamos en contra de este gasolinazo y a favor de que se lleven a cabo protestas siempre y cuando no perjudiquen a terceros, mencionó.

El Regidor hizo un llamado a la ciudadanía a que no caiga en pánico. Es importante recalcar que no se han registrado saqueos en los centros comerciales como estamos viendo en otras entidades. Estamos seguros de que se va a regularizar el abasto de gasolina a fin de que no se siga afectando más a los ciudadanos, “pero tendremos que insistir y buscar mecanismos para enfrentar esta crisis que generó el gobierno federal con el aumento desmedido del precio de la gasolina” concluyó.