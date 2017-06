Carta pública del secretario particular de gobierno del estado, José Luévano Rodríguez

«Desmiento categóricamente mi participación en una supuesta reventa de boletos para la presentación de espectáculos en el Palenque de la Feria de Santa Rita».

Chihuahua, Chih, 1 de junio de 2017

Por medio del presente escrito, y en mi carácter tanto personal, como de servidor público, desmiento categóricamente mi participación en una supuesta reventa de boletos para la presentación de espectáculos en el Palenque de la Feria de Santa Rita, como se ha difundido en algunas columnas periodísticas.

También invito a los propios ciudadanos que hayan sido testigos de alguna situación anómala, o se hubieran visto afectados, presenten una denuncia ante la Fiscalía General para que se realice una investigación exhaustiva, y en caso de detectar ilícitos se apliquen las sanciones correspondientes.

Como Secretario Particular del Gobierno del Estado reitero mi compromiso y el alto honor de formar parte de una administración encabezada por Javier Corral Jurado, cuyo sello distintivo es la honestidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Actuar en otro sentido sería además traicionar mis propios principios, bajo los cuales fui educado, y en los que me he sostenido durante toda mi vida privada y pública.

Desmiento rotundamente los “trascendidos” de columnas periodísticas y redes sociales en donde se me relaciona con una empresa “Boletito”, señalada como la encargada de vender los boletos para los espectáculos que se presentan en el Palenque.

No tengo nada que ver ni con la organización ni con el desarrollo de la Feria de Santa Rita, por lo que también exhorto a los medios de comunicación a que no se repliquen ni difundan rumores sin ningún sustento, los cuales no solamente confunden a los lectores, sino que dañan la reputación de las personas.

Atentamente:

José Luévano Rodríguez, Secretario Particular del Gobierno del Estado de Chihuahua