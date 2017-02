Chihuahua pierde 60 millones de pesos por toma de casetas

Las manifestaciones contra el gasolinazo federal, han pegado duramente a las finanzas estatales, precisa el Gobernador Javier Corral

Una mesa de diálogo para los manifestantes que obstaculizan la recaudación de peaje en las casetas, por su oposición al “gasolinazo”, privilegiando así el instrumento de la política antes que recurrir a la fuerza pública para recuperar el Estado de Derecho, ofreció el gobernador del estado, Javier Corral.

“Estoy comprometido a defender los intereses de todo el estado de Chihuahua, de todos los chihuahuenses y me he comprometido a respetar el Estado de Derecho, porque somos un gobierno democrático, somos un gobierno legítimo y somos un gobierno surgido de la auténtica voluntad popular. No somos un gobierno emanado de la defraudación, simulación o la corrupción política. Y, precisamente por eso, por nuestra legitimidad, es que estamos comprometidos, también, con uno de los valores democráticos más importantes como lo es el Estado de Derecho", expresó el mandatario estatal.

En rueda de prensa, Corral reconoció que en la causa de los manifestantes hay genuina preocupación e irritación social, por lo que recurrir al desalojo de las casetas “son decisiones que un gobierno no quisiera tomar, y menos yo, el de recurrir a la fuerza pública para recuperar el Estado de Derecho”.

“Yo soy un convencido del diálogo, del instrumento de la política para dirimir cualquier diferencia para resolver un conflicto social”, agregó.

El ejecutivo estatal admitió que entre los manifestantes hay gente que en su momento lo apoyó, como parte de la Alianza Ciudadana, durante las elecciones pasadas.

Pero refirió que en la protesta ya se han entremezclado algunos intereses, que iniciaron con lo del “gasolinazo” y ahora se ha enfocado a afectar las arcas de la hacienda del estado.

“Porque a unos se les olvidó el gasolinazo y lo único que han hecho, es provocar una merma a los ingresos estatales”, señaló el mandatario.

Explicó que pérdida supera los 60 millones de pesos que bien se hubieran transformado en medicinas, servicios médicos, becas y servicios educativos.

Dijo que cuando se ha actuado con la fuerza pública, ha sido porque se ha agotado el diálogo.

“No castigamos la protesta, ni perseguimos la inconformidad. Seríamos absolutamente incapaces de perseguir la libre manifestación de una idea y de una irritación. Lo que hacemos es recuperar el Estado de Derecho”, reiteró Corral.

En cuestión de recaudación de impuestos, deploró que haya mucha desinformación en el pago de la revalidación vehicular.

“Nosotros no incrementamos el derecho vehicular. Es falso. Y ahí están los números y recibos de todos los contribuyentes, que por cierto más del 30 por ciento ha pagado su revalidación vehicular. Lo que se redujo fue el estímulo, porque las finanzas nos obligaron, y se estableció el cobro de la tarjeta de circulación”, señaló el gobernador.

“Tenemos que entrar en una racionalidad. Yo ofrezco una mesa de diálogo. Que nombren una representación los manifestantes, en donde yo pueda trabajar directamente con ellos, y con el secretario de Gobierno y con el secretario de Hacienda, y juntos encontremos una solución en donde no afectemos, de una manera irresponsable, las finanzas del Gobierno del Estado y en donde atendamos este requerimiento. Más, no puedo hacer y cada día se pierde mucho dinero”, agregó Corral.

Esta presión social manifiesta en Chihuahua, la comentó el gobernador ante el Presidente de la República en la última reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)

“Varios gobernadores nos pronunciamos sobre la tensión social que ha generado el gasolinazo y advertimos, que otro un aumento generaría condiciones de alto riesgo a la armonía social y a un clima de ingobernabilidad del país. No pudo comprometerse (el presidente) con nosotros a decir que no (al aumento de la gasolina), pero sí admitió que iban a revisar el margen. Es probable que no lo vaya a haber, expresó el ejecutivo del Estado.