Chihuahua recupera turismo interno; Miroslava espera justicia

Duro posicionamiento de hermana de la periodista asesinada, durante homenaje a un mes de su partida; precisan que sabían los riesgos del periodismo

A pesar de que las cifras de hechos violentos se han mantenido, debido al registro de actos por parte del crimen organizado, al parecer el Estado de Chihuahua logro superar el pánico durante las vacaciones de Semana Santa e incremento el turismo interno y el número de viajeros nacionales.

Balnearios en la zona sur del estado, lugares turísticos en el noroeste, viajeros de paseos y turismo de aventura al norte, encaminados a Ciudad Juárez y al Desierto de Samalayuca, además de una sierra bajo su escenario natural abarrotado de paseantes, fueron la constante durante las vacaciones que hoy concluyen.

De acuerdo a las autoridades el saldo blanco, en lo que se refiere a las vacaciones, aunque si hay registro de muertes y eventos de delincuencia ya común en Chihuahua.

Lo que llamó la atención es un incremento del 15.17 por ciento en relación al año anterior, en cuanto a paseantes en las zonas turísticas, algo que aún ayer se visualizaba en las carreteras; Tan solo en la semana mayor se señaló que el número de visitantes alcanzó los 975 mil 825.

Por medio de una carta, Rosa María Breach, hermana de la amiga periodista asesinada, Miroslava Breach, hace un llamado a las autoridades y al Gobernador, Javier Corral, para hacer justicia o incluso reconocer cuando las cosas se complican, aqui el llamado realizado durante el homenaje a la periodista.

¿Qué le pido al gobernador Javier Corral?

«Que no vea la muerte de mi hermana Miroslava Breach como un sacrificio en vano, que se comprometa, sinceramente, a impulsar un cambio real en Chihuahua; que aprovechemos este parteaguas, este clamor de justicia por la muerte de Miroslava y por tantas muertes más de periodistas, demócratas, líderes sociales, feministas, defensores de derechos humanos, que se comprometa, señor gobernador, a luchar auténticamente, sin simulación alguna, junto a los ciudadanos que anhelamos una transformación verdadera en nuestra sociedad tan lastimada; que se pongan a trabajar en su gobierno, sinceramente, en cuerpo y alma por este cambio profundo que necesita Chihuahua».

«Pido al jefe del ejecutivo estatal que si por cualquier motivo resulta que su gobierno no tiene la capacidad o no puede esclarecer el asesinato de Miroslava y castigar a los asesinos, a los autores materiales y a los autores intelectuales, a todos, por encumbrados que estos estén, que así lo reconozca y que al menos no caiga en los oprobiosos esquemas del viejo régimen de fabricar chivos expiatorios».

Sinceras, precisas y firmes palabras que buscan la justicia, pero aún existe en ellas la nobleza de reconocer que la tarea no es fácil para la autoridad, por ello el llamado, si de plano no se puede, que la autoridad reconozca que no se pudo, pero que no invente, más claro ni el agua.

Un saludo Miros, seguros de que te encuentras acompañando a Dios Nuestro Señor.