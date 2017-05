Chihuahua superior en el voleibol

Van por medalla de oro la categoría sub 17 femenil y Sub 20 varonil

Los equipos de la delegación Chihuahua, están a un paso del pódium, siendo las categorías sub 17 femenil y sub 20 varonil, las que van por la medalla de oro, mientras que, la categoría sub 19 femenil buscará la medalla de bronce.

El representativo chihuahuense de la categoría sub 17 femenil, continuó con su victoriosa racha, sumando un total de 5 partidos y 10 sets sin derrota alguna, imponiéndose en semifinales a su similar de Baja California con parciales 25-22 y 25-20 para asegurar así su pase a la final por la medalla de oro.

De igual forma, los varones sub 20 ganan un apretado encuentro ante Jalisco quién aprovechó de su localía para comprometer la contundencia de los dorados.

Luego de llevarse el primer set 25-20 Chihuahua tropezó con un reñido 23-25 en el segundo; finalmente, los pupilos de Gabriela Alarcón enderezaron el camino y se llevaron el tercero con un parcial 15-10 para así asegurar medalla en esta Olimpiada Nacional.

Chihuahua en la categoría Sub 19 femenil, cayó en la semifinal contra su el equipo de Nuevo León en un cardiaco encuentro, en donde los marcadores parciales se fueron a 23-24, 29-27 y 15-7; las chihuahuenses buscarán la medalla de bronce, cuando enfrente al perdedor de Jalisco y Baja California.