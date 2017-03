Compromete Lilia Aguilar Gil a partidos políticos a tipificar la violencia política en contra de las mujeres

La ex diputada federal, Lilia Aguilar Gil, reto a los partidos políticos a tipificar la violencia política en contra de las mujeres.

Al participar en la mesa, “Relatorías y construcción de agenda”, del Foro Internacional Asimetrías y estereotipos de género en medios de comunicación”, la ex diputada federal, Lilia Aguilar Gil, reto a los partidos políticos a tipificar la violencia política en contra de las mujeres.

“Reto a las y los representantes de los partidos políticos a tipificar como delito la violencia política en contra de las mujeres. Las buenas voluntades que han expresado hoy aquí, ya no son suficientes. En está materia, los partidos políticos le deben mucho a las mujeres”, precisó Aguilar Gil.

Ante representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social y Nueva Alianza, Lilia Aguilar criticó que al menos en cinco de los nueve partidos políticos que cuentan con registro nacional, no cuentan ni con el 50 por ciento de las mujeres en los cargos de sus Comités Ejecutivos Nacionales.

“De nada vale suscribir acuerdos o señalar en los documentos básicos que las mujeres cuentan con iguales derechos políticos que los hombres si no corresponden con la realidad. Los partidos olvidan que la participación de las mujeres es un derecho, no una concesión”, indicó.

Después de que los representantes se comprometieron públicamente a legislar para que se tipifique como delito la violencia política en contra de las mujeres, Lilia Aguilar aprovechó para conminarlos a legislar para cerrar la brecha salarial que actualmente es dos a uno la diferencia entre hombres y mujeres por el mismo trabajo.

Cabe mencionar que el evento fue organizado en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).