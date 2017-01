Convoca Gobierno al diálogo a organizaciones que se manifiestan contra incremento a gasolinas

Pide César Jáuregui a grupos protestantes, no afectar a terceros, ni a ellos mismos al cerrar fuentes de ingreso.

La Secretaría General de Gobierno, convocó a los líderes de las organizaciones que llevan a cabo las movilizaciones en contra del incremento a los precios de los combustibles, a una reunión para escuchar de primera mano sus demandas. Esta reunión, tendrá lugar en Palacio de Gobierno a partir de las 4 de la tarde de este lunes.

La convocatoria ha sido extendida a los diputados federales y locales del Estado, para que escuchen a los manifestantes y aporten posibles soluciones, a la situación que generó el aumento en los precios de la gasolina, el diésel y el gas, informó César Jáuregui Robles, secretario general de Gobierno.

Por parte de Gobierno del Estado, se exhorta a los manifestantes a no afectar los intereses de terceros, a no obstruir el tránsito de quienes van en trayecto o de regreso a su lugar de origen. También se les hará la petición, para que no afecten los ingresos de Gobierno del Estado con medidas como la toma de oficinas de recaudación de rentas ni de casetas de peaje.

En este sentido, Jáuregui Robles pidió a los manifestantes que como agrupaciones sociales, “no se afecten a sí mismas”, ya que sus acciones impactan negativamente en la recaudación de los ingresos que necesita Gobierno del Estado, para poder brindarles diversos apoyos y recursos a los sectores que ellos representan.

Sin embargo, dijo, la postura de la administración estatal, es de total respeto al derecho a la libre expresión de las ideas y a la manifestación social en lugares públicos, concluyó el funcionario