Cristopher Barousse y Alex Domínguez se queman por Tarín

Ni Fermín Ordoñez ni Guillermo Dowell han dado la cara por los priistas detenidos, a pesar de que su activismo era constante en los últimos días

Después de haberse propuesto y promovido en Facebook, para trabajar en Gobierno del Estado y enseñar a gobernar al actual mandatario estatal (hecho que le valió severas burlas de sus correligionarios), el político priísta Cristopher James Barousse consideró que era otro el papel que debía desempeñar en estos momentos y decidió convertirse en defensor del frustrado diputado suplemente, Antonio Enrique Tarin.

Toño Tarin sigue atrincherado en San Lázaro, pero tiene el apoyo no solo de Cristopher Barousse, sino también del diputado priista Alejandro Dominguez, quien esta con él, al pie del cañón, dejando lo que quedaba de su capital político.

Será casualidad?, al parecer no, simplemente los tres personajes crecieron con el sexenio de Cesar Duarte en la gobernatura, recibiendo la protección de ese mismo grupo político, el cuál hoy sufre los embates de la autoridad, debido a los excesos cometidos.

De otras forma no se entiende la defensa al diputado suplente Tarin, cuyo objetivo del día se centra en obtener un amparo de la justicia federal para evitar ser detenido por la autoridad e ir a la cárcel, como ha ocurrido ya a su compañeros Ricardo Yañez, Javier Garfio y Gerardo Villegas, entre otros que están por detener, según ha trascendido.

En medio de esta crisis de seguridad y esta crisis política, otros personajes que brillan por su ausencia son el ex regidor y ex dirgiente del PRI Municipal, Fermin Ordoñez, otro ex trabajador de la administración de Cesar Duarte.

Tampoco el dirigente estatal del PRI, Guillermo Dowell ha hecho declaraciones, generando un ambiente de inconformidad en su contra por la nula actuación.