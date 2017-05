Debemos reforzar los mecanismos de protección a periodistas: Corral

Participa mandatario de Chihuahua en reunión de gobernadores con el presidente Enrique Peña Nieto.

«Estoy de acuerdo en reforzar todos los mecanismos de protección a periodistas, y por supuesto, dotarlos de mayores recursos, pero el principal protocolo de seguridad será atajar la impunidad en este tipo de delitos, reforzando la coordinación en tareas específicas, como la realización de operativos conjuntos que den con los responsables», dijo el gobernador Javier Corral Jurado.

Así lo comentó el mandatario de Chihuahua, al término de una jornada de trabajo con todos los gobernadores, a la que convocó el presidente Enrique Peña Nieto, y en la que básicamente se trató el tema de los recientes asesinatos de periodistas en todo el país.

La convocatoria presidencial que llevó a los ejecutivos estatales a una jornada de aproximadamente dos horas, se realizó en dos tiempos: una reunión privada encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y una segunda parte pública, encabezada por el presidente de la República.

El gobernador Corral comentó a la prensa, luego de terminado el evento protocolario, que "la realidad es que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, la FEADLE de la Procuraduría General de la República, tiene muy poco que aportar a los estados, no ha sido de gran ayuda”.

Dijo que los pocos casos resueltos en el país, han sido trabajados especialmente por las procuradurías locales.

"Un protocolo de actuación debiera darse, creo, a partir del acompañamiento de una organización de la sociedad civil, la Comisión Interamericana o la CNDH, pero no nada más la Federación-Estados necesitamos el respaldo social para lograr la credibilidad”, expresó el mandatario.

Consideró que dentro de cualquier modalidad de protocolo, debe contemplarse siempre la existencia de una policía especializada federal, bajo la conducción del Ministerio Público local que lleve el caso, y se tenga de manera puntual, el acompañamiento de observadores, como es el caso del grupo interdisciplinario que se creó en Chihuahua.

Agregó que en acatamiento a ese protocolo, se revisa periódicamente con la organización de defensa de periodistas “Artículo 19”, capítulo México, además de otro grupo de periodistas del norte y un grupo de periodistas en Chihuahua, es decir, se trabaja con tres grupos.

Respecto al asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, el gobernador Corral fue puntual: “Se tienen avances importantes en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales, no puedo dar datos concretos porque se compromete la investigación, pero no les quepa duda, no habrá impunidad en este caso.

Agregó que se tienen todos los elementos para llevar a los perpetradores de este artero crimen ante la justicia.