Dinero de Cesar Duarte regresará al Estado, asegura Javier Corral

Descarta el gobernador que sea un perseguido político, como él dice; «Lo estamos persiguiendo por lo que se robó, no por sus ideas políticas ni su filiación», Javier Corral

Los cateos efectuados por la Fiscalía General del Estado a las propiedades del ex gobernador César Duarte y sus colaboradores fueron exitosos, están asegurados e, incluso, para medir los terrenos declaró en entrevista con la presna el gobernador Javier Corral al terminar su participación en el evento: «Pedaleando por el Autismo».

¿Por qué medir terrenos y ranchos? le cuestionaron los reporteros ¿se busca reconstruir el daño patrimonial?

«Por supuesto que ese es el propósito de los aseguramientos», respondió el mandatario Estatal, «para que muchas de las propiedades indebidas que adquirió el ex gobernador, puedan ser también reintegradas al patrimonio del Estado. Hay despojos del ex gobernador y eso se lo pediremos a los jueces, por supuesto».

Cuestionado sobre quejas que ha interpuesto Duarte ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de ser un perseguido político, Corral las catalogó como «un acto de cinismo político», porque «Duarte no es ningún perseguido político» y luego, pasó a demarcar la actuación del ex gobernador en la función pública y su filiación partidista para deslindarlo del PRI.

«Duarte es un prófugo de la Justicia. Lo perseguimos por peculado; lo estamos persiguiendo por lo que se robó, no por sus ideas políticas ni su filiación. Porque, además, tenemos mucho cuidado en distinguir la persecución a César Duarte en materia penal, y no significa una persecución al priísmo, porque la conducta de Duarte no dibuja a los priístas en lo general», señaló el titular de Ejecutivo y añadió:

«En ese partido (en el PRI) hay gente muy valiosa y gente que yo respeto: Y no por él, la deben de pagar todos los que sean de ese partido. Yo sé distinguir de lo que hicieron unos cuantos, incluso en perjuicio del PRI, porque terminaron lastimando y deteriorando más, la imagen de ese partido».

La prensa mencionó al gobernador la participación de testigos protegidos y la demanda de amparos, por parte de empleados y funcionarios de la anterior adminstración estatal.

«Nosotros no tendremos zona de impunidad», advirtió Corral, «Todos cuantos tengan responsabilidad, tendrán que comparecer. Tenemos la colaboración de muchos funcionarios, de muchos. Y debo decir con toda claridad que los datos testimoniales, no es lo más importante de nuestras investigaciones; por supuesto que coadyuvan. Lo importante son las pruebas documentales que tenemos, fue toda la tarea de investigación, de resarcimiento de pruebas, las pesquisas, la reconstrucción de documentos», señaló y añadió:

«Sé que cada día se están amparando más ex funcionarios. Ese amparo no los libra de nada. Sería mucho mejor que reflexionaran sobre sus lealtades y cooperaran con la justicia en Chihuahua. La primera lealtad debiera ser con el pueblo de Chihuahua».

Como complemento, comentó que el gran objetivo es César Duarte, el jefe de la banda delincuencial y todo aquel que tenga pruebas, debieran apoyar esta causa que es #JusticiaParaChihuahua.

«Estamos abiertos a que nos apoyen con información y por supuesto, a buscar los mecanismos que faciliten y permitan que quien colabore, tenga protección del criterio de oportunidad. Esto es lo que pudo ofrecer», mencionó el mandatario Estatal.

Javier Corral comentó que, haber cateado casas y propiedades de los implicados, tuvo su razón de ser porque de las oficinas de gobierno sacaron cajas con recibos de pagos, de facturas. Sacaron bases de datos, computadoras.

«Así que, fuimos a recuperar equipo a casas particulares. En tres meses de labor de estar reconstruyendo muchas cosas. A los cuatro días que llegamos, nos dedicamos a revisar, a rescatar las pruebas, muchas que se las habían llevado a sus casas. Tenemos un gran caudal recaudatorio y por supuesto quien nos quiera auxiliar, quien nos ayude a colaborar con la Fiscalía General del Estado, para reforzar las investigaciones, por supuesto que también le vamos a ofrecer los incentivos. No lo que el gobernador o fiscal determinen, sino los que la Ley permite, bajo el criterio de oportunidad».