Dispararon 500 balas de ‘cuerno’ y .223 contra familia en Guadalupe y Calvo

Domingo 27 de marzo de 2022

Plantean reunión urgente de seguridad por violencia en Guadalupe y Calvo

Hidalgo del Parral.— Más de 500 disparos con ‘cuerno de chivo’ y fusiles hicieron los sicarios que atacaron a una familia que viajaba en una camioneta, cuyo saldo fue de tres muertos y dos menores heridos, el pasado viernes en Guadalupe y Calvo.

En el lugar de los hechos se embalaron 200 casquillos calibre 7.62 x 39 mm y 300 casquillos calibre .223 mm., y se aseguró un vehículo Volkswagen, línea Golf, de color negro, el cual contaba con reporte de robo del 17 de diciembre de 2021 en la ciudad de Chihuahua.

El fiscal de la Zona Sur, Juan Olague Barraza, aseguró que debido a la masacre de una familia ocurrida en Guadalupe y Calvo se está planteando citar a una reunión urgente de seguridad para definir estrategias coordinadas en la zona.

Declaró que están trabajando con instancias federales para reforzar la seguridad en la región y colaborar con las investigaciones y dar con los responsables del crimen que conmocionó a todo el estado.

Olague Barraza informó que personal militar destacamentado en “El Zorrillo” está llevando a cabo toda la coordinación de los operativos, pero que la Fiscalia Zona Sur está colaborando en todo lo que sea necesario.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la comunidad de El Zorrillo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde tres integrantes de una familia fueron asesinado y dos menores resultaron lesionados.

Según las primeras investigaciones, el hecho se registró aproximadamente a las 13:00 horas del pasado viernes, cuando la familia circulaba a bordo de un vehículo y fueron sorprendidas por un grupo de sicarios que dispararon en su contra.

En el lugar se localizaron los cuerpos sin vida de tres personas.

Martina V. C., de 39 años, Nuvia Judith M. V., 24 años, Jorge Omar C. C., de 36 años, quienes presentaron múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo y tenían su domicilio en la comunidad de El Baluarte, Guadalupe y Calvo.

Posteriormente en el hospital regional de Guadalupe y Calvo reportaron a dos menores lesionados, uno de aproximadamente nueve meses y otro de tres años.

Comando armado aterroriza a pobladores del Valle de Allende

Un comando de civiles armados a bordo de al menos 15 camionetas de reciente modelo, patrullaron la noche del pasado viernes el poblado del Valle de Allende, hecho que causó temor entre la población y originó un fuerte operativo militar.

Varias llamadas a los sistemas de emergencia reportaron la presencia de un numeroso convoy de sujetos armados quienes patrullaban la zona sin ningún impedimento, y de acuerdo con testigos en el lugar, de manera tranquila.

“En ocasiones cuando los delincuentes se dejan ver en grupo lo hacen de manera apurada, como buscando a alguien y en esta ocasión los hombres armados quienes además portaban capuchas lo hicieron de manera tranquila, y anduvieron por las calles principales del Valle de Allende,” dijeron vecinos.

Ante los reportes, se desplegó en el poblado un operativo por parte de elementos del Ejército sin localizar a los presuntos delincuentes, pero resguardaron la zona por varias horas.

Casquillos embalados

Cantidad Calibre

200 7.62 x 39 mm

300 .223 mm