Donde ande César Duarte lo vamos a encontrar: Corral

El gobernador dijo que la detención de Tarín es muy importante, por lo que constituye en términos de la estrategia jurídica de combate a la corrupción política, ya que hay quienes han querido, mediante amparos, eludir la justicia en Chihuahua.

Tras la captura del diputado federal suplente, Antonio Tarín, el Gobierno del Estado reitera su compromiso de ir por el exgobernador César Duarte Jáquez, señaló el mandatario estatal, Javier Corral.



Aseguró que la administración continuará con sus objetivos en la Operación Justicia para Chihuahua, por lo que pronto se llevará también al exgobernador César Duarte, quien tiene varios expedientes abiertos, ante los tribunales.



Durante su gira de trabajo por Ciudad Juárez, Corral dijo esperar que Duarte sea deportado de los Estados Unidos en cuanto se resuelva el trámite que tiene pendiente ante el Servicio de Inmigración, y anunció que esta misma semana podrían ser detenidos más involucrados.



“Si todavía permanece allá para cuando eso se resuelva, esperemos sea deportado, y si no, lo espera la resolución. Donde ande lo vamos a encontrar, entonces ya podremos solicitar en su momento y en su debido tiempo, la orden de extradición donde lo ubiquemos”, agregó.



Consideró que es difícil que las autoridades estadounidenses le otorguen el asilo político, porque ya se conoce en los altos niveles de la política norteamericana, que se trata de un personaje indeseable y pernicioso para la sociedad americana.



“Nada tendría que enseñarles de empresario y menos de refugiado político, en todo caso de delincuente, pero no creo que los quieran allá, por el contrario, los quieren regresar para acá”, expresó Javier Corral.



El gobernador dijo que la detención de Tarín es muy importante, por lo que constituye en términos de la estrategia jurídica de combate a la corrupción política, ya que hay quienes han querido, mediante amparos, eludir la justicia en Chihuahua.



“Así que, el primer mensaje es que estamos preparados para mucho más que eso”, señaló.



El diputado suplente Antonio Tarín, capturado el domingo en la Ciudad de México, está involucrado en peculado por 246 millones de pesos, informó el propio Corral.



“Este segundo asunto que le presentamos, es un asunto por 246 millones de pesos y es un operador importante, es una de las piezas claves del organigrama delincuencial que (César) Duarte configuró en su red de corrupción política y este era el operador del efectivo, junto con el extinto Carlos Hermosillo”, explicó el mandatario estatal.



Confió en que esta misma semana sea vinculado a proceso y se le confirme la prisión preventiva, porque ya hay muestras suficientes de que ha querido sustraerse de la acción de la justicia, por lo que intentó hacer en la Cámara de Diputados y la manera en que tramitó varios amparos con distintos domicilios.



“Es muy importante que tomen ese dato, hay la acción ostensible de tratar de burlar la justicia”, señaló.



Felicitó a la Cámara de Diputados, su Mesa Directiva y grupos parlamentarios, que negaron la toma de protesta de Antonio Tarín, quien se refugió en el recinto legislativo para buscar la protección del fuero constitucional.



“La Cámara actuó con una decisión que le prestigia y que prestigia a los legisladores federales. La Cámara de Diputados no puede ser refugio de delincuentes, ni el fuero constitucional una patente de la impunidad, fue una gran decisión”, agregó.



Consideró que esto confirma que se puede coexistir con la figura del fuero constitucional, si las Cámaras del Congreso actúan correctamente cuando se requiere.



También agradeció la colaboración de la Policía Federal, la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y en particular, del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por el apoyo para la localización de Tarín.



“No fue fácil la captura de Tarín, se movía en cuatro distintos domicilios en el Distrito Federal y constantemente cambiaba de ubicación”, añadió.