Dorados, Pioneros e Indios se colocan a un triunfo de semifinales

Soles de Ojinaga empató serie ante Vaqueros de Saucillo, siendo la única dividida en el cierre de la Liga Estatal de Basquetbol Chihuahua 2017

Chihuahua, México.- De forma contundente se impusieron Dorados, Soles, Pioneros e Indios en el segundo encuentro de la serie de cuartos de final, dentro de la Liga de Básquetbol Estatal, frente a Pavos, Vaqueros, Centauros y Cerveceros, de forma respectiva, colocándose a un triunfo de avanzar a semifinales, salvo Soles y Vaqueros que empataron su serie.

Gustavo ‘Chino’ Pacheco y Soles de Ojinaga ajustaron el ‘engranaje’ y aprovecharon su condición de local para terminar apaleando a Vaqueros Saucillo por cartones de 138-86, dentro del segundo juego de la serie, para empatar a una victoria por bando.

Román Andrade y Diego Herrera encestaron 20 puntos cada uno para guiar al cuadro local en la ofensiva. Por la visita, Elias Llamas terminó con 18 unidades. El viernes 28 de abril se reanuda la serie en casa de Vaqueros y el cuarto juego se llevará a cabo el sábado 29.

De igual forma, en la capital del estado, la duela del Rodrigo M. Quevedo albergó el segundo encuentro entre Dorados de Chihuahua y Pavos de Nuevo Casas Grandes, donde los dirigidos por Tino Chávez salieron avante al son de 122-99 sobre los pupilos de Víctor Quiñonez, para ponerse arriba 2-0.

Ishmael Paz aportó 29 puntos para Dorados, seguido de Kristian Clarkson con 21. Por Pavos Kennedy Jones terminó con 40 unidades, 15 desde la larga distancia y 17 más de Christopher Geyne. El viernes 28 se jugará el tercer encuentro de la serie en Nuevo Casas Grandes.

Mientras que, Pioneros de Delicias hizo lo propio y puso la serie 2-0 en su favor, tras derrotar en casa a Centauros de Chihuahua por cartones de 100-74. Carl Jones finalizó con 31 puntos para los dirigidos por Javier Mendoza. Idris Alvarado y Orlando Coleman terminaron con 16 cada uno para la escuadra a cargo de Raúl Palma jr. El tercero de la serie se jugará el viernes 28 de abril en el Coloso de Santa Rita.

Al tiempo que, Jesús Aragón e Indios Juárez se pusieron a un triunfo de avanzar a semifinales tras vencer a domicilio a Erik Hare y Cerveceros de Meoqui con pizarra de 84-102, donde La Quentin Miles aportó 21 puntos para Juárez y Adam Arciniega se fue con 27 para los locales. Indios jugará como local en el tercer encuentro de la serie este viernes 28 de abril.

Juego 2, cuartos de final

Dorados vs Pavos (Dorados lidera 2-0)

122-99

Soles vs Vaqueros (Serie empatada 1-1)

138-86

Pioneros vs Centauros (Pioneros lidera 2-0)

100-74

Cerveceros vs Indios (Indios lidera 2-0)

84-102