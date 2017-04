El frente sindical mundial se solidarizará con migrantes mexicanos anuncia el FAC

Visitará México su Secretario General, George Mavrikos.

En un gesto de solidaridad con los migrantes mexicanos, ante la embestida del gobierno norteamericano, el secretario general de la Federación Sindical Mundial, George Mavrikos visitará México y se sumará a una jornada de movilización promovida por el Frente Auténtico del Campo en la cual las organizaciones campesinas le pedirán que toda la estructura del organización emita un resolutivo en defensa de sus derechos laborales.

Para conmemorar el aniversario de Zapata la UNTA inaugurará una planta de procesamiento de amaranto y oficinas regionales propias en Milpa Alta, dijo el profesor Álvaro López.

Vamos a potenciar una jornada de movilización el 26 y 27 de abril con compañeros trabajadores del campo, hemos estado pacientemente esperando que el gobierno cumpla acuerdos que ha construido con nosotros, lamentablemente nos enfrentamos a un gobierno que tiene poca memoria y poca palabra, iremos a la secretaría de Gobernación, a la SCT, de Desarrollo Social y Relaciones Exteriores. Secretarías que tienen que ver con la edificación de un aeropuerto muy costoso que se está haciendo a través del despojo a propietarios de Los Tlateles.

La secretaría de Gobernación no ha dado una solución al conflicto y la SCT que es la responsable de este proyecto no ha dicho “esta boca es mía”. Se han construido grandes obras carreteras pero cuando se trata de hacer justicia a los propietarios de la tierra se les olvida.

En Sedesol las prioridades del secretario y del sub secretario Eviel Pérez magaña, son los procesos electorales, a la SRE vamos a visitarla porque vemos que frente a la política discriminatoria y antimexicana del presidente de los EU, México ha tenido una voz muy débil y sumisa.

Frente a todo el atropello que nuestros connacionales padecen, pero en contraste, México en el seno de la OEA, en lugar de mantener la historia política exterior en el marco de la Doctrina Estrada para respetar la autonomía de los pueblos para definir su destino, México está involucrado en una campaña hemisférica de la derecha en contra del gobierno constitucional de Venezuela.

Por otro lado, Marco Antonio Ortiz dijo que no ha habido avances en el tema de los Tlateles, dijeron que el gobierno no tenia recursos y en una reunión con el Secretario Osorio Chong, argumentó que “si no hay avance, les regresamos las tierras”, en la última reunión dijeron que era muy complicado, le regalaron a antorcha campesina alrededor de 200 has , a ICA y a HIGA, no ha habido la suficiente voluntad para solucionar el conflicto, les duele mucho pelearse con antorcha porque son votos para el Edo de México, al gobierno le duele mucho tocar los intereses de los grandes empresarios del país, mencionó,

Afirmó que la Coduc será consecuente con su expresión política que pertenece al PRD. Respetar la pluralidad y autonomía de cada una de las organizaciones.

Francisco Chew, por su parte, afirmó que lo que el FAC ha construido es una agenda que tiene que ver con resolver un conjunto de reivindicaciones de soberanía alimentaria, de defensa de los recursos, de la construcción de un modelo alternativo que considere a los grupos indígenas, es AMLO y los candidatos de morena quienes están marcando una posición de ruptura frente al régimen, un cuestionamiento al modelo y lo que hace falta es un compromiso con la agenda que se está planteando. En algunos estados los compañeros, como Delfina Gómez, pero en otros lo están evaluando, más allá de los candidatos está la agenda.

A su vez, Gilberto Silvestre dirigente de la CIOAC dijo que hay un acuerdo interno para que la militancia camine con las izquierdas del país identificadas en cuatro partidos. Destacó que la visita del secretario general de la FSM es de gran importancia porque aparte de fortalecer la presencia servirá para ir deslindando este movimiento. -