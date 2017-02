En Chihuahua Capital, buscan nuevos policías preventivos

Las únicas causas de rechazo serán debido al incumplimiento del perfil y los criterios para el mismo requerido por la DSPM

La Dirección de Seguridad Pública Municipal convoca a hombres y mujeres que deseen incorporarse a las filas de la Policía Municipal, para que se inscriban en el curso de Formación Inicial para Policías Preventivos que entre otros, marca como requisitos tener entre 19 y 29 años de edad, contar con bachillerato como mínimo, cartilla del Servicio Militar liberada y gozar de buena salud física y mental, anunció Simeón Esparza Peynado, encargado del despacho de la Escuela de Policía.

El funcionario de la institución de policía destacó que los interesados en ingresar deben mostrar una marcada vocación por servir a su comunidad con honor, justicia y honestidad, como valores primordiales, en cambio reciben la oportunidad de incorporarse a una de las instituciones con mayor prestigio y grado de profesionalización

Agregó que los interesados deberán presentarse a entregar documentación en las instalaciones de la Escuela de Policía Municipal, ubicada en la Av. Pacheco y Pablo Meoqui 8800 en la colonia Lealtad 2.

Entre los requisitos de ingreso se establecen los siguientes:

• Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos.

• Tener buena conducta y no haber sido condenado por delitos intencionales, ni estar sujeto a proceso penal.

• Certificado de Bachillerato o superior para el perfil de Policía Preventivo.

• Tener entre 19 y 29 años de edad.

• Acreditar el Servicio Militar Nacional.

• No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, ni padecer alcoholismo.

• Gozar de buena salud física y mental.

• No haber sido suspendido (a), destituido (a) o inhabilitado (a), ni estar sujeto (a) a procedimiento de responsabilidad administrativa, en los términos de las leyes respectivas.

• Saber conducir automóvil.

• Tener estatura mínima de 1.70 hombres y 1.60 mujeres.

• No tatuajes visibles, ni alusivos a pandillas.

Asimismo, el aspirante deberá presentar la siguiente documentación:

• Solicitud de empleo.

• Copia certificada del Acta de Nacimiento.

• Certificado de bachillerato o equivalente. (Documento sujeto a revisión por parte de las autoridades educativas).

• Cartilla de Servicio Militar Liberada (Sujeta a revisión por la SEDENA).

• Comprobante de domicilio.

• Seis fotografías tamaño credencial, de frente (orejas descubiertas), blanco y negro y camisa blanca.

• Cartas de recomendación de los últimos dos empleos.

• 2 cartas de recomendación personales.

Carta de No Antecedentes Penales.

• Cartas de No Antecedentes Policíacos.

• Licencia de Manejar vigente.

• Credencial para votar vigente.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Acta de matrimonio.

• Acta de nacimiento de hijos.

Cabe mencionar que el proceso de reclutamiento y selección ofrece oportunidades equitativas y no es discriminatorio. Las únicas causas de rechazo serán debido al incumplimiento del perfil y los criterios para el mismo requerido por la DSPM.

Toda la documentación se presentara el original y cuatro copias a partir de esta fecha.

La documentación original se cotejara y se devolverá al titular. En caso de documentos falsos los responsables de su presentación serán denunciados ante el Ministerio Público.

La Escuela de Policía, cuenta con un plan de estudios registrado y acreditado por el Sistema Nacional de Seguridad Publica, y certificado por la Secretaria de Educación y Cultura, así como de sus instructores reconocidos y certificados como “Instructores Evaluadores Nacionales por la Academia Nacional de Seguridad Publica”.

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse al 4 29 60 00 o al 072 ext. 4611 o 4617.