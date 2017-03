En materia de estrategias de seguridad pública no podemos confiar en el diputado Alejandro Domínguez: Fernando Álvarez.

El dirigente estatal panista precisó que el legislador priiista evidentemente ha tergiversado y difundido información sobre gasto estatal en seguridad púbica.

«La pensamos para invitar a Alejandro Domínguez Domínguez a trabajar en una estrategia ciudadana conjunta en materia de seguridad, pues ni es digno de confianza, ni ha demostrado congruencia entre lo que dice y lo que hace», dijo Fernando Álvarez Monje.

El dirigente estatal panista precisó que el legislador priiista evidentemente ha tergiversado y difundido información sobre gasto estatal en seguridad púbica buscando alimentar la percepción de que el gobierno de Javier Corral ha escatimado recursos para este rubro, cuando, en realidad, fue el gobierno de su correligionario César Duarte el que tuvo un sub ejercicio millonario, lo que el ahora diputado federal ocultó de forma cómplice.

«Durante los últimos tres años del sexenio pasado, Domínguez Domínguez no fue capaz de señalar la dolosa omisión del ejecutivo estatal, César Duarte Jáquez, de aportar la coparticipación estatal que ascendía al 30 de septiembre del 2016 a más de 148 mil millones de pesos».

Agregó que el legislador omitió también señalar el sub ejercicio de más de 444 mil millones de pesos que estaban destinados para programas nacionales en Chihuahua, tan importantes como acceso a la justicia para las mujeres, prevención social de la violencia, vehículos y equipamiento para la policía, equipamiento tecnológico e incentivos para el personal operativo, entre otros.

«Tal parece que entonces Domínguez Domínguez no estaba tan preocupado por la inseguridad pública, no quería mortificar al entonces gobernador César Duarte Jáquez o no tenía el mínimo interés de que Chihuahua fuera seguro», precisó Álvarez Monje.

«Además, en su discurso exhibe ignorancia, pues desconoce que el monto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, FASP, es definido en el presupuesto de egresos de la federación, que tuvo obligación de revisar, que la Ley de Coordinación Fiscal como el mismo presupuesto, se rige por los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública».

Finalmente, el líder estatal panista aseguró que Alejandro Domínguez ignora o finge ignorar que los montos para estos programas son establecidos a través de fórmulas matemáticas definidas por la Secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que para establecerlos, toman en cuenta entre otras cosas el sub ejercicio registrado, por lo que la segunda mitad del sexenio estatal anterior nuestra entidad fue afectada por la irresponsabilidad del Ejecutivo que no ejerció más de 444 mil millones de pesos.

«Por estas razones el legislador priista no es confiable, ni demuestra congruencia y capacidad para ser convocado a una estrategia ciudadana conjunta en materia de seguridad pública», acotó Álvarez Monje