Entregan reconocimiento al mérito deportivo 2018

Participa Gobernador en sesión solemne del Congreso del Estado, organizador del evento que reconoce a deportistas, entrenadores, cronistas y jueces o árbitros.

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, encabezó la entrega del Reconocimiento al Mérito Deportivo 2018, en sesión solemne del Congreso del Estado, una de las principales distinciones que se entrega en la entidad a deportistas, entrenadores, cronistas, así como para jueces o árbitros.

Ruth Castillo fue la ganadora del Reconocimiento al Mérito Deportivo en la categoría Deporte Profesional, por lo cual obtuvo 50 mil pesos, seguida de Luis Rodolfo Hernández, quien recibió 28 mil pesos y su reconocimiento, mientras que Natalia Lucía Soltero alcanzó el tercer lugar 12 mil pesos.

En Deporte No Profesional triunfó Carlos Rubén Navarro por lo que recibió su reconocimiento y 30 mil pesos; Julio César Salazar ganó los 18 mil pesos del segundo puesto y en tercero Sofía Alejandra Payán obtuvo 12 mil pesos.

En la categoría Cronista Deportivo, el ganador fue Arnoldo Gaytán, quien obtuvo su reconocimiento y 13 mil pesos; en segundo lugar Carlos Rubén Delgado con 8 mil pesos y en tercero Diego Hermosillo, con 4 mil pesos.

En Deporte Adaptado, el primer premio fue para Christian Arredondo, quien obtuvo 25 mil pesos; Francisco Alejandro Pedroza se llevó 15 mil pesos y Kevin Alonso Robles ganó 10 mil pesos.

Cosme Rodríguez Sánchez resultó triunfador en la modalidad de Entrenador, gracias a lo cual recibió 25 mil pesos; Rubén Arikado logró 15 mil y Javier Moreno Arroyo obtuvo 10 mil.

En la categoría de juez o árbitro, Marco Germán Calvo fue el triunfador por lo que ganó un premio de 13 mil pesos, en segundo sitio David Obed Domínguez con 8 mil y Alejandra Gaytán Mota se agenció 4 mil pesos.

En su mensaje, el gobernador declaró que la distinción es necesaria para el impulso y la motivación de quienes con compromiso están inmersas e inmersos en el mundo deportivo.

Felicitó al diputado Miguel Vallejo, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte por el impulso a este tema y porque por primera vez se entrega en una sesión solemne de Congreso del Estado.

Dijo que el carácter templado a través de la disciplina, es lo que determina cómo se asume tanto la victoria como la derrota.

Compartió que recientemente vio en el servicio Netflix, una serie llamada “The Short Game”, sobre unos niños que moldean el carácter a través del deporte, por lo que recomendó este documental.

El gobernador indicó que el deporte es una herramienta extraordinaria para el desarrollo de nuestras capacidades, para forjar el temperamento, para fomentar la disciplina, el compromiso y el liderazgo.

Consideró que no se puede alcanzar una meta o la victoria si no hay voluntad, si no hay plena conciencia del trabajo y el sudor que hay que dejar en cada entrenamiento y en cada competencia.

“Son sacrificios necesarios para llegar lejos, pero tampoco cabe duda de que cada gota de sudor y esfuerzo realizado, dejan una honda satisfacción personal en cada uno de ustedes, sobre todo cuando se da lo mejor de sí mismo, al convertirse en un orgullo para su tierra y los suyos y en ejemplo para todas las generaciones, porque como señalaba el periodista George F. Will, quien decía que el deporte le sirve a la sociedad al proveer ejemplos vívidos de excelencia”, señaló el mandatario.

Expresó su beneplácito por participar en la ceremonia y reconocer el extraordinario compromiso de quienes están relacionadas y relacionados con actividades deportivas, para quienes con dedicación y constancia trabajan duro para alcanzar sus objetivos y poner en alto el nombre de nuestra entidad, demostrando que en Chihuahua hay madera para el deporte y sobre todo, hay determinación y visión.

“Solemos premiar y reconocer a las y los deportistas que afrontan enormes retos y momentos de estrés al someterse a alguna competencia, pero pocas veces pensamos en el esfuerzo y la labor de quienes están detrás, de las y los grandes motivadores que han dedicado su vida al deporte y que sin su apoyo incondicional, sin su disciplina y atinada guía nos perderíamos de deportistas con enorme talento, me refiero a los entrenadores”, explicó.

En ocasiones no se valora la labor de quienes se desempeñan como jueces o árbitros, principales responsables de que se cumplan a cabalidad las reglas, de generar un juego limpio y calificar la calidad y el desempeño en cualquier deporte; o de quienes con pasión se dedican a relatarnos las justas deportivas.

Destacó que por lo anterior, este premio que es muy incluyente, porque no cabe duda de que cada una y cada uno de los hoy premiados dejan su alma en la actividad que realizan y hacen vivir a todos el deporte con entrega e ilusión.

El titular del Ejecutivo estatal felicitó a todas y todos los hoy reconocidos y les expresó su deseo de que sigan con su contribución a que el deporte prevalezca, y con su ejemplo sean un aliciente que motive a niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes a practicar alguna disciplina deportiva.

“Sigo siendo un convencido de que, como lo señala la ONU, que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”, indicó el gobernador.

En su participación, el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, Miguel Vallejo, anunció que trabajan en una consulta pública para la Ley del Deporte, a fin de contar con una mejor legislación en la materia.