Es inmoral que se hayan desviado recursos de la comunidad: Cuarón

Ciudad Juárez, Chih.- “Es inmoral que los recursos que se pudieron utilizar para apoyar las mejoras educativas en el estado, se hayan destinado para otros propósitos”, expresó el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo.

Durante su gira de trabajo en esta ciudad fronteriza, Cuarón Galindo lamentó estas acciones, ya que fueron 246 millones de pesos con los que se podrían haber realizado trabajos de mejora de infraestructura en escuelas o destinarlos a becas para los estudiantes.

Agregó que los recursos se sustrajeron de las arcas públicas para otro fin, se desconoce para qué se utilizaron esos recursos, “pero no es justo que el dinero de los chihuahuenses no se use para lo que en verdad estaba previsto, que era para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

Indicó que fueron cuatro contratos muy grandes de servicios por parte de cuatro empresas, para el diseño de un software, talleres a padres de familia, capacitación a docentes de educación básica, y cursos sobre temas ambientales.

Sobre esos contratos se hizo una investigación ya que la celeridad de los pagos era sospechosa, así como la licitación dejaba dudas, pues la empresa ya no estaba en Chihuahua, se reunieron todos los elementos, la Secretaría de la Función Pública lo integró con otras investigaciones y posteriormente lo entregó a la Fiscalía General del Estado. Esta última dependencia se encuentra investigando los datos y será la que determine las acciones a seguir.

“Ese dinero se pudo haber utilizado para apoyo a la educación o la comunidad, y pudiéramos haber hecho grandes cosas con esos recursos, pero no se hace y además, hay una afectación financiera al Estado”, manifestó Cuarón Galindo.

El titular de Educación y Deporte comentó que se trabaja con el Gobierno Federal con el fin de bajar mayores recursos para Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, con el fin de administrarlos en beneficio de la sociedad.