Ex presidente Javier Garfio: preso por presunto peculado

Habría autorizado la venta de terrenos de reservas estatales al 25 por ciento de su valor real, cuando era Secretario de Obras Públicas

Bajo la presunción del delito peculado, el ex Presidente Municipal de Chihuahua Javier Garfio, fue encarcelado el día de hoy, tras la determinación del Juez Octavio Rodríguez.

Lo anterior con el fin de que se lleven a cabo las investigaciones sobre la acusación de haber aprobado la venta irregular de terrenos ubicados en el ejido Labor de Terrazas, a un precio más bajo, cuando Javier Garfio era Secretario de Obras Públicas del estado.

Los terrenos correspondían a la reserva territorial del ejido, mismos que fueron donados a la Comisión de Vivienda del Estado, con el fin de que se construyeran viviendas y fraccionamientos, sin embargo fueron ofertados al 25 por ciento de su valor real, de acuerdo a un peritaje oficial.

Por el momento la prisión preventiva para el ex alcalde y ex funcionario de la administración de Cesar Duarte, permanecerá hasta el próximo viernes a las 8:30 horas, cuando se determine la procedencia o no del delito mencionado.