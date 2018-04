Exhibe Ricardo Anaya el proteccionismo a Cesar Duarte

Anaya exhibió una fotografía donde José Antonio Meade parte un pastel de cumpleaños junto con Cesar Duarte

Durante el debate presidencial el candidato del Frente por México, PAN.MC-PRD, Ricardo Anaya, exhibió lo que sido calificado como un proteccionismo federal al ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, además del resto de los ex gobernadores contemporáneos del ex secretario de hacienda, José Antonio Meade, hoy candidato del PRI-Verde-Nueva Alianza a la Presidencia de la República.

Anaya exhibió una fotografía donde José Antonio Meade parte un pastel de cumpleaños junto con Cesar Duarte, reflejando la amistad que priva entre el ambos políticos.

De esta manera Ricardo Anaya empezó a ganar adeptos durante la trasmisión del debate presidencia, al generar comentarios positivos a su favor en redes sociales, por parte de diversos actores políticos, críticos y comunidad en general.