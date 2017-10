Falta movilidad en Chihuahua, 1.8 autos por familia

“Las autoridades se olvidaron de un plan integral de movilidad y favorecen la movilidad urbana a través del automóvil y dejan atrás el transporte público", asegura experto

La falta de políticas públicas en materia de movilidad urbana, ocasiona la deserción escolar y el aumento de vehículos en las familias chihuahuenses de acuerdo a Eduardo Quevedo Casas, antropológo, que coordinó las mesa de trabajo de Movilidad Urbana que realizó el partido MORENA con la finalidad de construir una plataforma política desde la ciudadanía que genere propuestas reales acorde a las necesidades.

“Las autoridades se olvidaron de un plan integral de movilidad y favorecen la movilidad urbana a través del automóvil y dejan atrás el transporte público, ello ocasiona dos situaciones alarmantes; la primera el aumento de autos por familia en Chihuahua, por ejemplo para 2015, según IMPLAN había registrados 400,035 automóviles en circulación y 264,414 casa habitación, es decir 1.51 autos por familia chihuahuense”, dijo Eduardo Quevedo antropológo de la ENAH.

Lo anterior considerando sólo los autos de manera legal, pero no los autos chocolates, “cada que son tiempos electorales, se recurre a sectores vulnerables como son los propietarios de estos autos a quiénes se les regulariza los autos sin dejar censo ni nada, porque yo he acudido a buscar dicha información y no existe, pero haciendo cálculos eso aumenta el promedio a 1.89, es decir casi 2 autos por familia chihuahuense, incluso por arriba de la media de la Ciudad de México que tiene más habitantes”, dijo el experto en movilidad urbana.

Por su parte el ingeniero César Rojas, quien también coordinó las mesas de trabajo, explicó que existe una preocupación por la falta de regulación de unidades habitacionales a las que sólo se puede acceder por automóvil, las inmobiliarias endeudan a los trabajadores con su crédito INFONAVIT con una casa que generalmente se queda abandonada, porque una vez que se instalan ahí se dan cuenta que no tienen cerca los servicios básicos como son los hospitales o las escuelas.

“La movilidad es un derecho que está siendo violentado por las autoridades y lleva a violentar otros derechos como es la salud por ejemplo una ambulancia en promedio tarda en llagar 30 minutos sólo al lugar de los hechos, es decir en caso de que la persona necesite ser hospitalizada tardaría otros 30 minutos en llegar al hospital, en 1 hora la persona falleció”, dijo César Rojas.

Eduardo Quevedo Casas agregó que otro de los derechos que se violenta con la falta de movilidad urbana es la educación de acuerdo a las estadísticas básicas de la UACH se observa que entre el año 2012 y 2016 hay una disminución de 863 alumnos lo cual puede ser resultado de varios factores, pero si analizamos el comportamiento de la matricula estudiantil en el caso exclusivo de las facultades ubicadas en el nuevo campus nos daremos cuenta que la disminución en estas es evidente, los datos proporcionados por la propia universidad así nos lo revelan.

Por ejemplo en la facultad de ingeniería en la UACH en el año 2012 existían 3,610 alumnos, para 2013 año en el que se estrenó el nuevo campus redujo a 3,289 y para 2016 la matricula asciende a 2,993. En el caso de la facultad de contaduría en 2012 la población era de 5,271, para 2013 4,777 y finalmente en 2016 es de 3,900, dijo Eduardo Quevedo Casas.

“Se construyen planteles a los que no se tiene acceso sin vehículo, pero no sólo la UACH y su nuevo campus al que se trasladaron la facultad de contabilidad y de ingeniería sino también el Colegio de Bachilleres que se construyó rumbo a la carretera Aldama que tiene una población estudiantil de 300 alumnos, se justificaría porque sus instalaciones son nuevas, pero en instilaciones provisionales el último COBACH construido en la ciudad de Chihuahua antes de abrir ya tenía una población de 800”.

Durante el foro Movilidad Urbana se contó con la participación el Ingeniero Jorge Taméz qué hizo hincapié en la necesidad de respetar el proyecto de movilidad urbana que ya se trazó para Chihuahua y que fue realizado por expertos, pero que además costó mucho dinero para los chihuahuenses, “no podemos seguir pagando estudios cada que viene un nuevo gobierno, se tiene que dar continuidad a lo ya planeado”, dijo y agregó que hay un tema del que no se habla y es de importancia para exigirle a las concesionarios mejores servicios “el transporte de las maquiladoras”.

Por su parte el ingeniero Tomás Jabalera, afirmó que el transporte público es un tema de economía familiar y que al igual que se hace en otros estados debe ser subsidiado por el gobierno, ya que como se había dicho anteriormente ello conlleva a otros derechos que incluso son humanos, como es el de la salud, la educación y el trabajo, “al jefe no le importó si la rutera no llega a pasar, sólo le importa que llegues temprano y si no llegas estás despedido”.

Al finalizar el foro los ciudadanos presentes y usuarios del transporte público hicieron llegar sus quejas y necesidades, entre las más destacables son la falta de banquetas y la falta de promoción de vehículos amigables con el medio ambiente como es el caso de la bicicleta.