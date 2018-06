IMSS Chihuahua cuenta con 4 bancos de sangre en el Estado

Un cuerpo sano puede donar y reponer fácilmente 400 ml de sangre y así dar vida a otra persona que lo necesite.

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua,

a través de la Jefatura de Prestaciones Médicas, informa que actualmente se

cuenta en la entidad con 4 bancos de sangre, mediante los cuales la población en

general puede hacer sus donaciones altruistas y con ello salvar vidas.

Los bancos de sangre están ubicados en las siguientes unidades hospitalarias:

 Hospital General Regional No.1, Morelos, en Chihuahua capital

 El Hospital General Regional No. 66

 El Hospital General de Zona No. 06

 El Hospital General de Zona No. 35

Èstos tres últimos están ubicados en Ciudad Juárez.

Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta en Chihuahua con cuatro

puestos de sangrado, lugar donde se recolecta este tejido vital, posteriormente se

envía a los bancos de sangre para su estudio, proceso y separación en sus

diferentes componentes: plaquetas, glóbulos y plasma.

Éstos están ubicados en:

 El Hospital General de Zona No.11, en Delicias

 El Hospital General de Zona No. 23, en Hidalgo de Parral

 El Hospital General de Zona No.16, de Cuauhtémoc

 En el Hospital General de Zona No. 22, de Nuevo Casas Grandes.

Para atención a donantes, tanto los bancos de sangre como los puestos de

sangrado operaran en el siguiente horario: de 6:30 a 9:00 horas, de lunes a

viernes.

La jefatura del Banco de Sangre del Hospital General Regional (HGR) No. 1,

“Morelos”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, exhortó

a la población a formar parte de los donadores altruistas, tras destacar la

importancia que tiene este componente para el cuerpo humano.

Explicó que el Instituto realiza un estudio a los candidatos con base en

cuestionarios y muestras sanguíneas, previo a cualquier donación para descartar

riesgos de infecciones transmisibles, los candidatos no viables son rechazados

para garantizar la existencia de sangre completamente segura.

Por esta razón, destacó que a los donadores altruistas y voluntarios se les

considera la base de un suministro de sangre suficiente y seguro, resaltando la

importancia de fomentar una cultura de la donación, eliminar estigmas y verlo

como una acción favorable para sí mismos y para los demás.

Hizo hincapié en que, al contar con suficientes unidades, se puede garantizar una

mejor respuesta por parte de cualquier institución médica.

Detalló que los bancos de sangre no sólo deben satisfacer la necesidad de

reposición de sangre a causa de cirugías o traumatismos, sino también de otros

fluidos que componen el tejido hemático que algunos pacientes necesitan reponer a causa de distintas enfermedades.