Implementarán proyecto piloto para atender deserción escolar en educación media superior

El Programa “Segunda Oportunidad” aplicará un esquema educativo diferente para la preparatoria.

Chihuahua, Chih.- Con el fin de atender la deserción escolar en el nivel de educación media superior, la Secretaría de Educación y Deporte implementará durante el presente año un proyecto piloto en Ciudad Juárez, con el que se pretende que los jóvenes que hayan desertado por diversas situaciones puedan regresar a las aulas y concluir su preparatoria.

Actualmente el abandono escolar en el nivel medio superior, tanto en Chihuahua y en todo el país, representa un problema muy grave, ya que de cada 10 jóvenes en edad de cursar la preparatoria, sólo 5 de ellos se encuentran en el sistema educativo, mientras que los otros 5 no entraron a la escuela o desertaron.

“Hemos dejado a estos jóvenes sin estudiar y sin oportunidades de trabajar, eso es algo muy grave para el país y nuestro estado”, expresó el subsecretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quien indicó que existen tres aspectos decisivos en el tema del abandono escolar: el económico, el académico y el familiar.

Manifestó que el principal factor de deserción es el económico, ya que en muchas ocasiones los alumnos no pueden continuar con sus estudios debido a la falta de recursos, y por la complicada situación económica de sus familias ellos tienen que abandonar la escuela para ponerse a trabajar.

El segundo de los aspectos es el académico, ya que las escuelas preparatorias no responden a las expectativas de los jóvenes, “las preparatorias están abordando contenidos que ya no son interesantes ni motivantes para los estudiantes, y debido al desinterés de los jóvenes las escuelas no logran retenerlos”.

El tercer factor es el familiar y socioemocional, ya que los jóvenes enfrentan problemas de adicciones, desintegración familiar, y la migración, todo esto conlleva a que los estudiantes tomen la decisión de no continuar sus estudios.

Valdez García señaló que trabajan en el desarrollo de un programa denominado “Segunda Oportunidad”, el cual tiene como propósito atender la situación de alrededor de 144 mil jóvenes chihuahuenses que abandonaron la preparatoria por diversas circunstancias.

Indicó que el programa consiste en una nueva modalidad de bachillerato, la cual atienda de mejor manera a las necesidades de los estudiantes que desertaron del nivel medio superior, jóvenes que reprobaron, que tienen problemas familiares y de adicciones, y que en muchos de los casos no cuentan con los recursos económicos necesarios.

Agregó que se gestionarán recursos del Gobierno Federal para implementar el proyecto piloto en Ciudad Juárez durante el mes de agosto de 2017, “buscamos que este programa sea un referente a nivel nacional, este esquema educativo no pertenece a ningún subsistema sino que será algo totalmente nuevo mediante el cual buscamos llegar a todos estos jóvenes y poder graduarlos de preparatoria”.