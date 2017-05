Jóvenes del PRI promueven programa «Exprésate en tu Colonia»

Apoyan con actividades deportivas y culturales, así como limpia de parques y calles; se reunieron con seccionales de los distritos 12, 15, 16, 17 y 18, en el Directivo Municipal

CHIHUAHUA.- Expresión Juvenil Revolucionaria (EJR), dirigido por Pedro Beristaín Flores, finalizó la primera etapa del programa “Exprésate en tu colonia” con el que se pretende beneficiar a más de 500 colonias de la ciudad de Chihuahua, donde se abarcaron los distritos 12, 15, 16, 17 y 18, con actividades deportivas y culturales, así como apoyo en limpia de parques y calles de las colonias capitalinas.

Pedro Beristaín Flores, líder de EJR en el estado, explicó que se tuvieron reuniones con presidentes seccionales de los distritos 12, 15, 16, 17 y 18, en el Comité Directivo Municipal del PRI, donde ellos apuntan las necesidades que perciben en sus colonias, también comentó que ya se han atendido más de 50 gestiones de las primeras colonias.

Asimismo, el segundo paso es gestionar gestiona lo que corresponda a cada una de las necesidades para luego realizar visitas con agendas de trabajo a las colonias; Beristaín Flores comentó que entre las quejas que más reciben es la inseguridad, la falta de alumbrado público, y la ausencia de actividades para niños, jóvenes y adultos como obras de teatro, talleres, entre otros más.

“EJR se enfoca en actividades deportivas, lúdicas, culturales y sociales, como talleres de equidad de género, emprendedores, obras de teatro, competencias deportivas, entre otras, por lo que el trabajo se divide en tres etapas, la primera es invitar a los líderes seccionales, posteriormente se agenda el trabajo y al final se realizan visitas con propuestas en un ritmo de trabajo permanente”, afirmó.

El joven líder de EJR expresó que este es un programa “que tuvimos a bien activarlo para activar a los jóvenes de nuestro partido. Hemos trabajado en las colonias durante más de tres años, con actividades sociales, altruistas, sociales, de la mano de ustedes, nuestros amigos presidentes seccionales. Este proyecto va más allá de que nos sentemos a comer y platicar: el objetivo de este programa es trabajar en conjunto con ustedes durante todo este año. Es platicarles que los jóvenes del partido tenemos a bien trabajar directamente en las colonias con ustedes. Queremos escucharlos y saber qué necesidades básicas tienen que Expresión Juvenil puede apoyar”.

De igual forma, destacó: “Tenemos que ser sinceros y no irnos más allá de lo que está a nuestro alcance. No les voy a mentir, todo lo que digo se cumplirá y no me comprometeré con cosas que estén fuera de nuestro alcance. Tenemos todos las ganas de trabajar y todo el entusiasmo, pero cualquier actividad que podamos apoyarlos, por más pequeña que sea, la apoyaremos con todo el corazón. Si hay un parque sucio, podemos ayudarlos para limpiarlo, llevar una obra de teatro o reforestar un parque. El PRI sigue vivo y seguimos trabajando igual y más que antes”.

Finalmente, Pedro Beristaín comentó que EJR estará al menos realizando un evento durante el presente año, para limpiar calles, entre otras actividades, también aprovechó para informar que el programa “Exprésate en tu colonia” inició en febrero del presente año en el Distrito 15.

Cabe destacar que en el evento con líderes seccionales estuvieron presentes la secretaria general del PRI, Rosy Carmona; Enrique Rascón, dirigente estatal de la Red Jóvenes por México; Arnaldo Gutiérrez, dirigente estatal de la Unidad Revolucionaria; Denise Venzor, dirigente estatal de Mujeres Jóvenes, EJR.