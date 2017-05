“Las audiencias públicas son un gran mecanismo de cercanía y retroalimentación con la gente”: Javier Corral

Por lo que no se suspenderán; al contrario, se les fortalecerá.

“A nosotros nos van a criticar por todo: si hacemos audiencias y si no las hacemos; si viene el gobernador o si no viene. Es una información inflada la que han dado a conocer los diarios, son inexactas las cifras, la información carece de veracidad. La mayoría de los asuntos están resueltos y las audiencias públicas son un gran mecanismo de cercanía y retroalimentación con la gente”, declaró el gobernador Javier Corral Jurado durante la conferencia de prensa de este día.

Expuso que las Audiencias Públicas no se suspenderán, continuarán y al contrario, el Gobierno del Estado las va a fortalecer, para cada vez más estar en cercanía y contacto con la gente.

El mandatario estatal comentó, que ha atendido en esas audiencias asuntos verdaderamente trascendentales para la vida de las personas que han ido a entrevistarse con él.

“Lo digo claro y directo: son de las cosas que más me nutren como gobernador y me enorgullecen poder escuchar información y cosas, que la gente no quiere compartir a otros funcionarios, me la comparte a mí y la verdad es que hemos podido e incluso sacar, lo digo así, a gente inocente de la cárcel que llevaba muchos años en prisión”, resaltó.

De igual forma, precisó, se ha solucionado problemas a muchos niños en situación de salud precaria; además, las audiencias han servido para enterarse de muchas cosas del funcionamiento del gobierno, ya que son un mecanismo de retroalimentación muy importante en materia de fiscalía, por lo que no se va abandonar este mecanismo por más que se le descalifique o se quiera golpear con eso.

El gobernador consideró que la gente sabe y no se deja engañar, sabe quiénes están descalificando por todo a la actual administración estatal, con notas malintencionadas, sin datos exactos sobre lo que cuestan las audiencias.

Agregó que los funcionarios que vienen a Juárez tienen que hacerlo por lo menos dos o tres veces al mes, porque esa es la instrucción que se le ha dado al gabinete estatal, y cuando hay audiencias públicas aquí tienen que estar.

“No nos van a alejar de la gente, vamos a estar muy cerca del pueblo, vamos a estar muy cerca de los ciudadanos y los vamos a seguir escuchando. Si podemos fortalecer las audiencias, lo vamos a hacer”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

Mencionó que el programa “Amanece en tu colonia”, a cargo de la Subsecretaría de Gobierno, es otra derivación de las audiencias públicas, en donde se va a las colonias con distintas dependencias para recoger las inquietudes de la gente.

Corral Jurado indicó, que tiene un sistema en su computadora en el cual lleva el registro de todas las audiencias para conocer los avances de los trámites; pero además, se comunica personalmente con la gente por teléfono o correo electrónico.

Comentó que mucha gente se sorprende cuando les habla el gobernador para preguntarle si los están atendiendo; pero además, en las reuniones de gabinete uno de los temas es sobre los avances en las audiencias públicas.

“Por lo demás, a nosotros se nos va a criticar todo. No pasa nada, estamos listos”, subrayó el gobernador.