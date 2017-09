Las viudas agradecidas de César Duarte…son muchas

El gobernador Corral, el martes pasado en cinco cajas entregó pruebas que sustentan diez delitos de peculado agravado

Llama la atención que la prensa nacional e internacional haya dado grandes espacios y cobertura amplia a la entrega de 70 carpetas y 50 discos compactos con las pruebas que sustentan, las pruebas de 10 casos de peculado agravado por más de mil millones por parte del ex gobernador César Duarte y en contraparte portales y los Diarios, hayan minimizado el hecho.

Diversos voceros de gobierno del estado, y sobre todo el gobernador Javier Corral han manifestado, que preferían haber logrado la deportación del ex gobernador saqueador, para no perder el control del caso, pero al incumplir los ofrecimientos de las autoridades de migración de los Estados Unidos, se optó por lo que la ley marca y sólo se puede lograr un recurso de extradición de país a país y la instancia adecuada para solicitarlo es la PGR.

Por esa razón el gobernador Corral, el martes pasado en cinco cajas entregó pruebas que sustentan diez delitos de peculado agravado, que implican fehacientemente a César Duarte. De esos expedientes se desprenden diez órdenes de aprehensión obsequiadas por diversos jueces.

La cobertura nacional e internacional, fue la que ameritaba el caso sin embargo fue notable la labor de desinformación de las viuda de Duarte en la prensa, sobre todo de la ciudad de Chihuahua, misma que fue favorecida escandalosamente en los últimos dos sexenios priistas.

Todo empezó con Arturo Proal de la Isla, quien repartía dinero a diestra y siniestra y la tradición de Proal, siguió en el gobierno de Duarte.

Una revisión las páginas de transparencia de Comunicación Social o de las Juntas de Agua, dan luz sobre la desinformación que destilan los Diarios, portales, cartonistas y algunos conductores de radio.

El gobernador nunca declaró que daría a conocer una bomba en la rueda de prensa realizada en la capital del país, pero el operador en prensa de los últimos dos sexenios, Felipe Fierro, que recibía más de 10 millones de pesos por año para su portal, con malicia tergiverso y de ahí se colgaron locutores como Juan Enrique López, quien dejo de recibir 100 mil pesos mensuales en el actual gobierno y ello le esta evitando acudirá como cotidianamente lo hacia a La Casona. Los Diarios reclaman sus más de cien millones perdidos nada mas de año anterior al actual.

Así por el estilo están otros “periofostas”· como el cartonista Pillo que extraña los 22 mil pesos mensuales que le regalaban en la JMAS de Ciudad Juárez, regresar a trabajar, luego de años de “becas” oficiales deben ser difícil.

Sólo así se explica que las viudas que dejó César Duarte en la prensa, minimicen la importancia de ir por la detención y extradición del ex gobernador, por los únicos conductos contemplados por la ley, no puede el estado de Chihuahua, hacer tal solicitud, sino las instancias federales, el hacer como que no se entiende y desinformar, es malicia pura y añoranza de los dineros fáciles idos.

Es increíble que se critique a Corral, por tratar de llevar a la justicia a los saqueadores encabezado por Duarte y se haya ignorado por seis años el latrocinio sistemático del erario y ahora, todavía agradecidos por los favores —dinero— recibidos, proyectan su frustración y añoranza en descarada desinformación.