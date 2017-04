Listo operativo para evitar incendios forestales

Más de mil quinientos brigadistas cuidarán los bosques durante la Temporada de Incendios 2017

La Dirección de Desarrollo Forestal, de la Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de sus zonas militares, Protección Civil y las Asociaciones de Productores Forestales del Estado de Chihuahua coordinarán las acciones de combate de 1 mil 512 brigadistas que protegerán los bosques de la Entidad.

Lo anterior fue informado por el Ing. Refugio Luna, Director Forestal de Gobierno del Estado, quien manifestó que en seguimiento a las instrucciones giradas por el Ing. Rubén Chávez Villagrán, Secretario de Desarrollo Rural, la prioridad es coordinar acciones interinstitucionales que permitan asegurar la permanencia de las zonas forestales que nos proporcionan agua, oxígeno y madera entre otros servicios ambientales.

Al respecto se informó que, a la fecha, el incendio más grande y con más duración fue el que se presentó en la zona de transición de Namiquipa, dado que duró 14 días e intervinieron para su combate y liquidación 105 combatientes entre brigadas de Gobierno del Estado, de la CONAFOR, el municipio y voluntarios dueños de los recursos naturales. Este incendio afectó 10,781 hectáreas de pastos y vegetación de transición.

También informó que que otro incendio presentado en días pasados en el municipio de Guerrero tuvo una duración de 11 días y afectó 4,228 ha., de pastos y arbustos, en este participaron 80 brigadistas y 40 voluntarios de los predios afectados.

Cabe resaltar que el gobierno del Estado en concurrencia con la Comisión Nacional Forestal apoyará a los dueños de los bosques con 25 brigadas.

Según comentó, el gobierno estatal apoyará por su parte con 15 brigadas más, para sumar de manera oficial 40 brigadas, más las que aportan las 14 Asociaciones de Productores Forestales, quienes hacen un gran esfuerzo por conservar las áreas arboladas.

Finalmente, el funcionario añadió que el 98% de los incendios que se presentan son provocados por la mano del hombre, al dejar fogatas encendidas, arrojar cerillos y cigarros prendidos en las zonas de bosque y transición.

Recomendaciones para evitar incendios forestales

 Si vas de paseo al bosque no enciendas fogatas, si lo tienes que hacer limpia el lugar de vegetación, rodéala con piedras, y al retirarte asegúrate de apagarla bien con agua o tierra.

 No tires cigarros o cerillos encendidos en la carretera.

 No dejes basura en el bosque.

 No dejes botellas de vidrio al descubierto

 Y para la preparación de tu terreno agrícola no quemes, incorpora la materia al suelo, y en caso de que tengas que hacerlo, siempre que sea en grupo con tus vecinos y de ser posible en la madrugada, cuando la temperatura es baja y existe humedad relativa en el ambiente.

En esta temporada de vacaciones, para informar sobre un incendio forestal marca gratuitamente al 01 800 INCENDIO o al Gobierno del Estado a los teléfonos al 429.33.00 ext.17702, 12594 o al 911 con Protección Civil.