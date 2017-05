Lleva Gobierno Municipal programa “Cine y Forestación” a primaria Emiliano Zapata

Los pequeños disfrutaron de una proyección de cine, en la cual se habla de la importancia de cuidar la naturaleza

Con el objetivo de ayudar al medio ambiente y concientizar a la población infantil sobre los beneficios de contar con árboles a su alrededor, el Gobierno Municipal llevó el programa “Cine y forestación” a la escuela primaria Emiliano Zapata, acto en donde estuvo presente la alcaldesa, Maru Campos Galván.



Este acto no hubiese sido posible sin la donación de 30 árboles por parte de la regidora, Mónica Borruel Macías, quien preside la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento y comentó a los niños la importancia de cuidar los árboles, ya que no sólo sirven para que la escuela luzca mejor, sino también para apoyo del medio ambiente y la biodiversidad. “Los árboles nos sirven para que las temperaturas puedan ser templadas y así como ustedes se portan bien con sus papás la naturaleza espera que se comporten bien con ella, por eso les pido cuidarlos y vigilar siempre que no les falte agua”, señaló la regidora.



Al tomar la palabra la Presidenta Municipal hizo ver a los estudiantes la relevancia de iniciar la semana dando vida al planeta, y de saber que los árboles proporcionan oxígeno, son fuente de alimento para los humanos y animales, dan sombra y son casa de insectos. “Si tienen un árbol en su casa o cerca procúrenlo, riéguenlo y no los maltraten. Chihuahua es un desierto de suelo árido, lo que dificulta el crecimiento de los árboles, por eso es necesario regar y cuidar los que ya existen”, indicó.



De igual manera reiteró que la Presidencia Municipal trabaja todos los días para que los niños y sus familias tengan una mejor ciudad, con parques más cuidados donde puedan jugar o practicar deporte y mejores escuelas para que aprendan mucho.



Los pequeños disfrutaron de una proyección de cine, en la cual se habla de la importancia de cuidar la naturaleza, para después iniciar con la plantación de los árboles, durante la cual se les dio por parte de Guardianes Ecológicos una breve explicación de cómo se plantan de manera adecuada y los cuidados que deben tener.



Silvia Rocío Caballero directora de la escuela primaria Emiliano Zapata, mencionó que el planeta necesita de la concientización de los seres humanos sobre la preservación y cuidado de los recursos naturales, que son los que generan vida y sirven para la existencia. “A nombre de la institución les agradecemos, y les aseguro que esos árboles estarán bien cuidados”, concluyó.



En este acto se contó con la presencia de: José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Roberto Modesto, de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Enrique Rodallegas, director de capacitación de la CEDH, Subdirector de Educación, Luis Felipe Matán, Laura Castillo, asesor Técnico Pedagógico de la Zona 88, Javier Nájera, presidente sociedad padres de familia de la escuela.