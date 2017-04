Lupita Molina, un ejemplo y orgullo para Ascención Chihuahua

Reseña de la Lic. Lilia Guadalupe Molina Martinez. Madre, hija y maestra del municipio de Ascención, que dejó este mundo terrenal con gran dolor de familiares y amigos.

Un día 3 de agosto del año de 1978 nació en San Francisco del Oro, Chih. Lilia Guadalupe Molina Martínez, la menor de 5 hijos formado por el matrimonio del Sr. Ramón Molina Morales y la Sra. María de la Luz Martínez Acuña.

Lupe como la conocían, curso su primaria secundaria y preparatoria en su comunidad natal.

En la Ciudad de Parral Chihuahua estudió la Licenciatura en Psicología en una extensión de la UACJ. En el año 2000 llegó a Ascención como psicóloga de la U.S.A.E.R. No. 5 en la cual se desempeñó por un lapso de 16 años, en donde apoyó a padres de familia impartiendo importantes talleres de manera gratuita tales como “El Papel de los padres en las Tareas Escolares” “El mejor regalo para tu hijo se llama tiempo” “Desarrollo emocional de mi hijo” “Educando con Amor”, entre otros.

También cursó una maestría en Educación en la URN en la ciudad de Nvo. Casas Grandes e inició su etapa de docente en el CECyT No. 15 de la comunidad de Ascensión en el cual estaría por cumplir 4 años de servicio, donde implementó e impulsó proyectos tales como el cuidado del medio ambiente.

Así mismo participó en diferentes eventos culturales y deportivos de la comunidad, así como la impartición de charlas en diplomados sobre psicoterapia infantil, terapia de juego y atención a la violencia intrafamiliar, buenos tratos y resiliencia, intervención en familias donde se produce violencia, hipnosis, enfoque ekisoniano, entre otros; todo esto por medio de ACASMI ( Atención y prevención del abuso sexual y maltrato infantil A.C. )

Miembra activa del colegio de psicólogos del Estado de Chihuahua sección Nvo. Casas Grandes, hizo un importante trabajo en la organización de talleres de humanidades para el personal docente y personal administrativo de las diferentes primarias de la cabecera municipal. Cabe destacar que en el primer congreso de psicología de esta región fue la maestra de ceremonia de dicho evento dando muestra de su elocuencia e inteligencia que siempre la caracterizó.

Formó un matrimonio con el Sr. César Carrisoza Elizalde con el cual procreó 3 hijos: Karen Joshua de 18 años, César Gael de 12 años y Dara Nicole de 4 años de edad.

Esta comunidad les abrió las puertas para que ellos decidieran quedarse y desarrollar una vida próspera ya que como ella siempre decía, “la tierra de uno es donde te va bien.”

El pasado miércoles 5 de Abril la entidad de Ascención se despertó con la lamentable noticia de su fallecimiento, lo cual consterno demasiado a chicos y grandes, mismos que mostraron su cariño a la familia de diferentes formas, ya sea por las redes sociales, de manera personal o en el acompañamiento en sus honras fúnebres.

Para la región es sin duda una mujer muy especial, llena de sueños y de amor, una persona perseverante que dejó buena raíz en todos los que la conocieron. La definen como una mujer que jamás dejó de preocuparse por su familia y amigos a los cuales siempre dio buen consejo.

“No sé qué haré para llevar mi vida sin ti, sin tus llamadas, tus consejos, tus ánimos, tus chistes, tu risa, tus cantos, tus regaños, tu delicioso menudo los domingos y tus tamales en navidad. Me duele cada parte de mi cuerpo y mis ojos no han parado de llorar, duele como si me estuviera pasando un tractor encima y no puedo hacer nada para evitarlo.” Fueron las palabras de una de sus hijas.

Esta cita reafirma la extraordinaria persona que fue la Maestra Lupita Molina, a la que el municipio de Ascención recordará con un entrañable cariño, descanse en Paz.