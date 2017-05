Mensaje del gobernador de Chihuahua a familia de Athie Corral

Texto íntegro de Javier Corral Jurado:

Mi respuesta a la familia Athie Corral es, en primerísimo lugar, un abrazo solidario y lleno de consuelo para ellos ante esta pérdida que tanto nos entristece y conmociona a la sociedad chihuahuense; por supuesto que cuentan conmigo y con el trabajo que la Fiscalía Especializada de la Mujer lleva a cabo de manera seria y atendiendo los protocolos pertinentes al caso.

Desde ayer he estado al pendiente de cada una de las actuaciones. Me he reunido hoy desde muy temprano con el Fiscal del Estado y estaré supervisando muy de cerca esta investigación para que este detestable crimen no quede impune.

No hay dolor más grande que perder a un hijo. Esto es sin duda la más terrible expresión de misoginia y desprecio a la mujer.

Además de supervisar personalmente este caso, seguiremos impulsando el rediseño de políticas públicas con enfoque de género, obligatorio para todas las entidades de la administración.

Ante las conquistas de las mujeres en los años recientes, ha surgido una reacción violenta. Vamos a frenar esta reacción y el primer paso será el castigo a los feminicidas.