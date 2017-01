México indestructible; Ni corruptos, ni empresarios voraces, ni Trump le acabarán

Donald Trump tiene tan bien estudiado a México que sabe lo que nosotros sabemos, la corrupción lo esta pudriendo;

Amigos, personalmente creo que hoy es el día ideal para retomar el aspecto editorial del periodismo.

En el año 2004, inicie con mi columna El Agora, publicando semanalmente mis opiniones en el El Diario de Chihuahua (mi amada escuela de periodismo desde 1992); estuve ahí como editorialista por un par de años, hasta que ingrese a una responsabilidad pública que me impidió continuar, no sin antes haber creado el sitio de Internet www.elagora.com.mx, vigente hasta el día de hoy.

Café en mano y leyendo en Internet las noticias del día de hoy veo una constante en todos los medios; «Si no vienen a pagar el Muro, ni vengan» dijo en la red de twitter Donald Trump a los mexicanos y concretamente a nuestro disminuido Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien planea su visita a aquel país.

Lejos estoy de verme sorprendido por el comentario, de hecho lo entiendo como una continuación de la constante con la que Donal Trump inició su campaña, desarrollo campaña, ganó la elección y ahora con la que gobierna los Estados Unidos.

Lo que si es sorprendente es la importancia que tiene México en el discurso del presidente estadounidense, es sorprendente desde cualquier punto de vista, porque se entendía que necesitaba el tema para ganar la elección, pero no para gobernar, encendiendo los ánimos de los homofóbicos conservadores.

Donal Trump es pues hoy un Presidente con evidencias de homofobia hacia los mexicanos (aunque se ha referido a los delincuentes, corruptos y violadores, no a todos), el cuál aparenta estar muy lejos de presentar alguna posibilidad de ser buen vecino.

No se que tan real sea la postura, o si en los hechos Donald Trump tiene tan bien estudiado a México que sabe lo que nosotros sabemos, la corrupción lo esta pudriendo, desde los gobiernos, donde no acabamos de sorprendernos con lo que ocurre, hasta los empresarios y culquier gremio profesional donde la cultura sigue basándose en el viejo lema «el que no tranza no avanza».

Por ello, consideró que la postura de Donald Trump no debe asustarnos a los mexicanos, por lo menos a los mexicanos honestos, a aquellos formados en el trabajo, en la adversidad y en la cultura del esfuerzo, al contrario debe ponernos a pensar, hasta donde tiene razón.

Hasta donde Donald Trump sabe lo que los mexicanos sabemos; que los ex gobernadores pueden robar y salir huyendo protegidos por la PGR; que nuestros gobiernos inyectan agua a los pacientes con cáncer; que los médicos del IMSS se llevan a sus pacientes a hospitales privados para cobrarles.

Hasta donde Donald Trump sabe que en México los empresarios se quejan de los narcotraficantes, pero se unen a ellos para crear grandes consorcios; que los empresarios ponen gobernantes para manipularnos y ampliar sus riquezas; que en dinero de los programas para los pobres, se lo roban los funcionarios o se lo entregan a los militantes de su partido, en total impunidad.

También me preguntaría hasta donde Donald Trump sabe que en México los policías tienen salarios de hambre, nadie los respeta ni existen campañas para su dignificación, al igual ocurre con los maestros; que los sindicatos solo representan intereses de partidos y no de sus representados; que los periodistas cobran millonadas al gobierno para cuidar su imagen; que estamos muy lejos de lograr los anhelos de justicia que tanto se promulgaron durante la época revolucionaria.

Si lo vemos así y consideramos que el Presidente de los Estados Unidos, es el hombre mejor informado del mundo, creo que Donald Trump no esta tan alejado de la realidad cuando habla de un México corrupto e indeseable, llegando el mensaje a lo más hondo de nuestra conciencia social.

Sin embargo es importante dejar claro que hay daño en el mensaje de Trump; hay daño real en la generalización de sus conceptos, donde no incluye a la gente honesta y carente de oportunidades, aquella que ha construido el propio Estados Unidos y le ha enriquecido, aquella que compra su mandado en los wall mart de México, la que consume las hamburguesas en Carl´s Jr, Macdonald´s o Burger King.

Donald esta generalizando demasiado, no ataca en directo a quien debe (políticos corruptos, narcotraficantes, etc) y en cambio lastima al buen vecino; al que conduce un automovil FORD, al que va la franja fronteriza a comprar productos en las ciudades de Estados Unidos.

En fin, me queda claro que el tema va a dar para mucho análisis y mucho texto, por lo pronto quiero dejar claro que México es indestructible.

México ha soportado la corrupción por años, desde lo ocurrido en muchos gobiernos de diferentes niveles, hasta las evidencias de corrupción y voracidad en ataques empresariales, bajo el argumento del desarrollo.

Par mi claro que si la parte negra de nuestro pasado, no ha logrado destruir al país, hoy Donald Trump esta muy lejos de lograrlo, al contrario su sinceridad puede aportar mucho a elevar el nivel de conciencia de los mexicanos, para analizar y definir si realmente es conveniente seguir caminando por la misma brecha.

Psdata. Para mi el «Peje» no es la solución.