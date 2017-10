Mezcla Morena tema de Garfio con asesinato de periodista

Liberación de Garfio demuestra que su detención fue para eclipsar el asesinato de Miroslava Breach

Chihuahua, Chihuahua a 23 de octubre de 2017.- El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Martín Chaparro, recordó que la detención del ex alcalde Javier Garfio Pacheco ocurrió días después del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, por lo que consideró que la liberación del ex funcionario priista al cumplirse siete meses de la muerte de la reportera y sin que haya resultados en la investigación por el asesinato, deja en claro que la cruzada contra la corrupción del gobierno estatal es más una cortina de humo que una estrategia legal bien planteada para castigar los actos de corrupción del ex gobernador César Duarte.

El líder estatal de Morena señaló que con anterioridad otros ex alcaldes de la capital del estado como Juan Blanco del PAN, Gustavo Ramos Becerra y Marco Quezada del PRI, han sido acusados de corrupción debido a los acomodos y tensiones políticos entre Palacio de Gobierno y los partidos y grupos de oposición al gobernador, incluso recordó la acusación del ex gobernador Francisco Barrio contra Rodolfo Torres Medina, lo que se consideró en su momento una venganza política ya que el ex alcalde del PRI no pisó la cárcel.

Dijo no ver diferencia entre los resultados que entrega la Operación Justicia para Chihuahua y otros escándalos políticos por corrupción que se presentaron en las administraciones estatales de José Reyes Baeza, Francisco Barrio y el propio César Duarte, quien intentó procesar penalmente al ex alcalde Marco Quezada porque era su adversario político.

Martin Chaparro consideró que la liberación de Javier Garfio Pacheco pone en duda los alcances de la cruzada anticorrupción del gobierno estatal panista, subrayó que el daño al patrimonio público y los actos de corrupción cometidos durante la administración de César Duarte son ampliamente conocidos, por lo que pidió al gobernador Javier Corral pasar de la estrategia mediática y la publicidad a una etapa de resultados, con una estrategia legal de mayores alcances que busque sobre todo que sean regresados los recursos públicos utilizados para beneficio personal.