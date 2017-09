Morena no defenderá a Cruz Pérez Cuellar de acusaciones

Tras ser señalado que Cesar Duarte ordenó recursos para pagar la campaña del ex candidato de Movimiento Ciudadano, el líder de Morena dijo que no van a interferir

El líder estata de MORENA, Martín Chaparro, aseguró que no van a interferir en las investigaciones que pesan sobre el actual militante de ese partido, Cruz Pérez Cuellar, quien en año pasado fue candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura dle estado.

Cruz Pérez Cuellar fue señalado por un testigo protegido como uno de los protegidos de Cesar Duarte, toda vez que al ser gobernador instruyó que se le pagará su campaña, en la cuál termino derrotado por el actual Gobernador, Javier Corral, emanado del Partido Acción Nacional.

Tras la derrota, Pérez Cuellar quien en sus orígenes perteneció al PAN, se pasó al partido Morena e hizo alianza con Andres Manel López Obrador.

Ante tales hechos y después de las acusaciones en su contra, el líder estatal criticó el linchamiento mediático que se hace de Cruz Pérez Cuellar, su participación en MORENA y la noticia que algunas medios replicaron sobre el dinero que presuntamente recibió de César Duarte en su campaña a gobernador.

“El linchamiento a Cruz Pérez Cuéllar se da luego de que se integra a MORENA, pero además hacen ver como si MORENA lo cobijara, Cruz Pérez Cuellar no es el único ex militante de otro partido, son muchos y nosotros no excluimos a nadie, pero tampoco cobijamos a nadie, no seremos un obstacúlo para la justicia, si comprueba que él es culpable, pero que primero aporten las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad, dijo el dirigente estatal del partido”.