No regateamos derechos de los trabajadores. En tres meses se pagaron bonos y prestaciones por 153 millones de pesos

Abrió anterior administración 256 nuevos grupos sin autorización federal ni sustento presupuestal, a eso se debe la complicada situación financiera que se enfrenta.

Chihuahua, Chih.- Será durante el segundo semestre del presente año cuando la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita el documento en donde se establecen las condiciones para los aumentos salariales en todas las instituciones de educación media superior del país, y será hasta ese momento cuando se conozcan los montos y se esté en posibilidades de negociar un incremento al personal del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (COBACH).

La directora general de esta institución, Teresa Ortuño Gurza informó que si bien ha sido una costumbre firmar con el sindicato en los primeros meses del año, dichos bonos apenas se regularizaron mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, en junio de 2016.

Asimismo, la funcionaria informó que entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 se han pagado 153 millones de pesos en prestaciones al personal del Colegio de Bachilleres, lo que demuestra que existe toda la voluntad y el compromiso de depositar los poco más de 5 millones de pesos correspondientes al concepto pago de bono por revisión salarial.

Ortuño Gurza detalló que del total depositado, 63 millones de pesos corresponden al pago de 50 días de aguinaldo; 10 millones de pesos a la prima vacacional; 17 millones de pesos del retroactivo; 54 millones de pesos de los bonos de fin de año, y 9 millones de pesos por diversos conceptos, como son superación académica y transporte, entre otros.

Agregó que “existe un antecedente de retraso, más no de incumplimiento, y cuando nos hemos demorado se ha informado oportunamente. Específicamente en el tema del bono de fin de año, que eran 54 millones de pesos, nos comunicamos directamente con cada trabajador del estado, para darles una explicación por escrito, en el sentido de que les íbamos a pagar, que reconocíamos el derecho a esas prestaciones, sin embargo, no contábamos con el dinero para hacerlo en ese momento, hay voluntad y lo hemos demostrado”.

Sobre el ofrecimiento del secretario general del STAACOBACH en el sentido de facilitar recursos para el pago del bono por revisión salarial, consideró que “es extraño que sabiendo la difícil situación que enfrentamos en la institución no haya realizado ese ofrecimiento antes de llevar a cabo un paro de labores. Lo mismo ocurrió en enero cuando a sabiendas de que en dos días se realizaría la primera parte del pago y en la siguiente semana el resto, de todas formas no hubo clases”.

Agregó que el Colegio de Bachilleres, como otros subsistemas de educación media superior, tiene financiamiento federal y estatal, “la normatividad es federal y la operación estatal, entonces la federación es la que dicta las condiciones para los aumentos salariales”.

Indicó que el pasado viernes 10 de marzo estuvo en una reunión nacional de directores de Colegios de Bachilleres con el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, quien les explicó que en esta ocasión por primera vez no llegará un documento con el monto conjunto del dinero para que de ahí se paguen salarios, viáticos, servicios, etc., sino que se enviará un acuerdo por cada concepto.

“Actualmente estamos tramitando las firmas para el documento que se refiere a nóminas, pero nos dijeron que otros serán los de prestaciones y política salarial, este último nos informaron que llegará durante la segunda mitad del año”, aseveró la directora del COBACH.

La funcionaria señaló que la institución cuenta con 980 grupos distribuidos en los 31 planteles del estado, de los cuales, 256 se crearon durante la anterior administración sin el sustento del presupuesto federal, “estos grupos se abrieron sin obtener la autorización de la federación, por ello, el Gobierno del Estado no tiene una previsión para una aportación extraordinaria debido a la situación financiera en la que nos encontramos”.

Detalló que el COBACH recibió aportaciones extraordinarias de Gobierno del Estado hasta mayo de 2016, y posteriormente ya no se contó con depósitos por la falta de previsión presupuestal, pues la tercera parte de la nómina del Colegio de Bachilleres la tiene que enfrentar el Gobierno del Estado sin el correspondiente empate de parte de la Federación, lo que derivó también en la falta de recursos para realizar el pago del bono de revisión salarial, que representa diferentes montos teniendo como máximo mil 900 pesos para cada trabajador.

Ortuño Gurza manifestó que el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón, estuvo el pasado lunes en la Ciudad de México gestionando ante el Gobierno Federal la ampliación de cobertura, con el propósito de que se puedan empatar los recursos en estos otros 256 grupos, pues se genera un déficit de 300 millones de pesos para el Colegio de Bachilleres, poniéndolo así en una situación financiera sumamente complicada.

Agregó que tras gestiones con el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, se logró que Chihuahua, junto con otros dos estados del país, entren en un proyecto piloto para la compulsa de la nómina, “será algo similar a lo que ocurre con la educación básica con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), nos van a revisar y van a darse cuenta de que la tercera parte no tiene sustento federal, con la intención de ampliar la cobertura”.

Ortuño Gurza manifestó que “a quienes amamos la educación y la tenemos como prioridad antes que cualquier cosa, nos duele terriblemente que 45 mil jóvenes estén sin clases, nosotros estamos en toda la disposición para el diálogo, no hemos roto relaciones con el sindicato, hemos respetado los derechos y las prestaciones de los trabajadores, hemos sido respetuosos en nuestras expresiones públicas, hemos demostrado que tenemos palabra y la cumplimos”.

“Maestros del Colegio de Bachilleres, ustedes que son gente tan preparada y que le dan tanto brillo y talento a esta institución, ustedes que aman a sus alumnos, regresen a clases, no permitan que por razones que no tienen sustento sobre un pago que llegará en diciembre con retroactivo a febrero y un pago máximo de mil 900 pesos que les depositaremos en cuanto tengamos el recurso, estos jóvenes estén fuera de clases, no tengan miedo, aquí estamos para apoyarlos”, expresó Ortuño Gurza.

Por último enfatizó que tanto la directora general del COBACH, como el secretario de Educación y Deporte y el gobernador del estado, están empeñados en generar las condiciones necesarias para que las y los jóvenes chihuahuenses cuenten con la mejor educación.