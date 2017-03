Norteamericana deportada a México por confusión aprende español

Es originaria de El Paso, Texas, pero le robaron su identidad y la expulsaron a México, donde aprendió a leer y escribir, además de trabajar

Chihuahua, Chih.- María Alicia Ortiz Sepúlveda, una enfermera de 64 años de edad, nacida en el Paso Texas, llegó a la frontera de ciudad Juárez, Chihuahua deportada por su país, sin trabajo ni las herramientas para conseguirlo; así que decidió aprender a leer y a escribir en español para mejorar su situación laboral en México, inscribiéndose al Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA).

La ciudadana estadounidense fue víctima del robo de identidad y fue deportada a Juárez debido a que a su nombre es utilizado por alguien más, razón por la que hoy se enfrenta a las dificultades que están viviendo los migrantes expulsados.

Al no contar con sus documentos de identificación y sin saber leer y escribir el idioma español, María Alicia no podía conseguir un empleo para solventar su estancia en un país ajeno, pues es como si no contara con la educación básica, requisito que le piden en las empresas.

En el Hotel Konfort le dieron la oportunidad de trabajar como camarera, y para poder progresar en el lugar, le sugirieron aprendiera a leer y escribir pues es necesario en cualquier empleo y por seguridad de ella.

Como un plan para hacerle frente a la problemática que vive, María Alicia, se encuentra estudiando en el ICHEA, mientras se define su situación y puede regresar a casa. Ella desea obtener un buen empleo y aprender para continuar con la primaria y la secundaria.

Dijo que sabe que al estudiar más puertas y oportunidades llegan a la vida, pues ya había estudiado enfermería en la Universidad de El Paso y ahora espera con un certificado avalar sus conocimientos y educación en México, lo que le beneficiaría aquí o si regresa a su país.

“El ICHEA me abrió sus puertas y es una esperanza para mí, por eso invito a todas las personas que están siendo deportadas a que no se queden atrás, no tengan miedo, las puertas están abiertas para todos” añadió María Alicia.

Mario Eberto Javalera Lino, Director General del ICHEA, señaló que en la frontera se están activando brigadas de promoción y detección de migrantes deportados, para ser atendidos por la Institución con el fin de brindarles oportunidades para mejorar su calidad de vida e integración a su país, por medio de la educación.

Además agregó que a nivel nacional, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), trabaja ofreciendo los servicios de educación básica y la alfabetización en Estados Unidos a compatriotas que radican en ese país

Explicó que este servicio es el único educativo de un país que se presta en otro país, que certifica y revalida conocimientos de educación básica y que ha construido una red con 302 plazas comunitarias, espacios de atención educativa para mexicanos con todos los servicios.

Javalera Lino dijo que el ICHEA apoyará a que María Alicia termine su educación básica aun siendo ciudadana norteamericana en México, y que los connacionales pueden acudir a las plazas comunitarias en ese país, para revalidar sus estudios.