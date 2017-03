PRI lucha por proteger a diputado con orden de aprehensión

Con la toma de protesta el diputado lograría acceder al fuero constitucional y así evadir la acción de la justicia, situación que ha generado una discusión en el Congreso Federal

La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados esta protegiendo al diputado suplente del fallecido diputado Carlos Hermosillo, Enrique Tarín García, para que este logre tomar protesta y asumir el cargo, a pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra.

Con la toma de protesta el diputado lograría acceder al fuero constitucional y así evadir la acción de la justicia, situación que ha generado una discusión entre las fracciones contrarias al PRI, quienes buscan evitar que este diputado tome protesta.

Tarín García fue director de Adquisiciones en el gobierno de César Duarte, en Chihuahua, siendo investigado por el actual gobierno de Javier Corral, para fincarle responsabilidades por el manejo realizado durante su gestión.

Tarín García es diputado suplente del diputado priista chihuahuense Carlos Hermosillo, quien falleció la semana pasada en un accidente automovilístico y también fue parte del equipo de trabajo del ex gobernador, Cesar Duarte.

cabe señalar que el diputado arribó al Palacio Legislativo porque sostiene que “yo no estoy enterado que tenga ninguna orden de aprehensión porque no se me ha notificado nada”, sin embargo el coordinador del PAN en San Lázaro, Marko Cortés, informó que “si hay una orden de aprehensión en su contra y el PAN no se va a prestar a que el diputado Tarín tome protesta para comprar impunidad”.