PRI, posicionando al Chihuahua violento; Nada para nadie rumbo a 2018

Con ese apoyo del PRI y si la ciudadania se lo cree, Chihuahua pone en riesgo la estabilidad social que ha alcanzado después de gobierno de Cesar Duarte

Posicionar la violencia es la estrategia que esta utilizando el PRI oposición en Chihuahua para recuperar el poder, según los acuerdos tomados en la cúpula del Comité Directivo Estatal que encabeza el duartista, Guillermo Dowell Delgado.

De acuerdo a los enterados, los priistas de cúpula han sostenido diversas reuniones con medios de comunicación afines, tanto en medios digitales como locutores de radio y televisión, para darle vuelo a las noticias negativas del gobierno que encabeza Javier Corral, aprovechando al máximo los errores que vayan cometiendo para ir deteriorando a la actual administración.

Esta estrategia, alineada con el hecho de no publicar nada positivo del Gobierno, cerrando así la pinza para generar el ambiente de incertidumbre, aprovechando a un que otro despistado paro lograr el escenario ideal y la llegada del nuevo PRI al poder, empezando con las elecciones federales en el 2018.

El hecho no trascendería, a no ser por los eventos violentos que efectivamente han ocurrido en las últimas fechas, principalmente en la región de Cuauhtémoc, lugar plagado de narcotraficantes y bandas delictivas, sin embargo en los hechos las estadísticas no reflejan grandes cambios en los índices delictivos en relación a la anterior administración.

Sin embargo y a pesar de que el Gobierno de Cesar Duarte desarrollo una violencia en extremo, se difundió la idea a la ciudadanía de que no había tal violencia; para ello se utilizó a la Ficosec, organismo creado por empresarios y a los medios de comunicación, recibiendo contratos millonarios, para matizar cifras y colocar a Chihuahua como el estado más seguro del mundo, aunque esto fuera totalmente alejado de la realidad.

Por lo pronto el propio gobernador, Javier Corral, buscó hacer una defensa de la estadística delictiva revelando un dato que realmente los chihuahuenses ya sabíamos, al señalar que el gobierno de Cesar Duarte ocultaba cifras.

Partiendo de ahí, sabemos que es muy posible que en las próximas horas, días o meses, se revele información de narcofosas, secuestros, feminicidios o datos de lo que realmente ocurrió con la estadística delictiva en la pasada administración.

Por el momento el PRI va firme con su estrategia de difundir a Chihuahua como un estado inseguro, lleno de narcotráfico y delincuencia, donde cualquier ciudadano puede sufrir las consecuencias de la violencia.

Lo anterior sin importar que sea falsa la difusión de estas ideas porque hoy es más violento Manchester, Londres y Nueva York, que Chihuahua.

Con ese apoyo del PRI y si la ciudadania se lo cree, Chihuahua pone en riesgo no solo la estabilidad social que ha alcanzado después de gobierno de Cesar Duarte, plagado de corrupción, sino además el desarrollo económico, turístico, el avance del turismo médico y en general todos aquellos factores que hacen hoy de este lugar de la república, una de las zonas de mayor crecimiento y desarrollo del país.

Y ya que entramos al tema nacional, es bueno dejar claro que, tras los resultados del Estado de México, donde el PRI le arrebata a MORENA una elección ganada por el partido del «Peje», no hay nada para nadie en el 2018.

Lo que si queda claro es el avance del PAN que ganó el resto de los estado, a pesar de la estrepitosa caída en el mismo Estado de México, donde Josefina Vázquez Mota, nadamas nunca logro prender al electorado.

El escenario pues esta abierto para que el PAN logre la presidencia, con el apoyo de los priistas que verían a su partido entregar el poder por segunda vez, o bien que gane MORENA, logrando penetrar el mensaje del «Peje», Andrés Manuel, combatiendo la corrupción y la pudredumbre política en el país, veremos que pasa.