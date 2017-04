Piensa Melissa Rodríguez en representar a México en Tokio 2020

La nadadora chihuahuense concentra sus energías en llegar a la justa olímpica.

Aún y con una lesión en la espalda, Byanca Melissa Rodríguez Villanueva no aflojó el ritmo y terminó por imponer nuevo récord con un tiempo de 32 segundos y 13 centésimas, consolidándose como la mejor mexicana en los 50 metros pecho de natación.

“Mi mamá me llevaba a cursos de verano de natación desde los cuatro años en la UACh, y a los cinco empecé mis entrenamientos en el Club Lince”, recuerda la sirena chihuahuense sus primeros pasos en el deporte que convirtió en su forma de vida.

Hija de Abelardo Rodríguez y Patricia Villanueva, Melissa, como prefiere la llamen, nació un 13 de septiembre de 1994 en Chihuahua capital y desde pequeña incursionó en el mundo de la natación, logrando múltiples medallas de oro, plata y bronce para Chihuahua en Olimpiada Nacional y torneos federados.

“A los 11 años participé en mi primera Olimpiada Nacional en Veracruz, ahí debuté con una plata y dos bronces, luego gané mi primer oro en Tijuana cuando tenía 14 años en los 100 metros pecho en un Nacional de Primera Fuerza”, hace memoria la seleccionada nacional.

Su pasión por la natación la llevó hasta el vecino país del norte, logrando una beca deportiva en la Universidad Estatal de Pensilvania donde cursó la carrera de Negocios Internacionales defendiendo los colores de la casa, “Me costó bastante, la transición fue muy difícil por el idioma principalmente, pero me fui acostumbrado, me gustó mucho la interacción, la unidad de equipo, siempre se preocupan los entrenadores por ti como persona y atleta y por eso puedes sobresalir mejor”, relata Melissa Rodríguez quien egresó el pasado mes de diciembre.

“Estoy recién graduada, en diciembre terminé, me gustaba mucho estar allá, venía dos semanas al año y allá hice mi vida, tengo muchos amigos”, expresó la nadadora con una sonrisa tras señalar que está esperando ser aceptada en la Universidad de Auburn en Alabama para realizar una maestría en Finanzas, “Ya estoy aceptada en el equipo (natación) solo falta que me llegué la carta de aceptación de la escuela, que me acepten en la maestría”, reveló.

Byanca Melissa ha venido de menos a más, a los 15 años fue llamada para representar a México en los Juego Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, Puerto Rico en el 2010 donde se colgó una medalla de plata y una de bronce en los 200 y 100 metros pecho, de forma respectiva.

Luego tuvo su participación en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011 y “En 2012 había dado marca B para ir a los Juegos Olímpicos de Londres, ahí me quedé a 0.10 segundo de ir a Londres. Duré un tiempo deprimida, pero seguí adelante, entrenando”, hace memoria la sirena chihuahuense.

Tuvo una brillante actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, donde se agenció cuatro medallas de oro, una de plata y obtuvo además el récord centroamericano en los 200 metros pecho con un tiempo de 2 minutos, 29 segundos y 60 centésimas logrando representando a México en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015.

“Después de este ciclo olímpico (Río 2016), me tomé un semestre fuera de la competencia, se lo dediqué a la escuela y a mi persona. Mi objetivo es estar en Tokio 2020, hemos estado trabajando y estamos muy esperanzados de poder estar en una final olímpica”, finalizó Rodríguez Villanueva.

Melissa asistirá al Campeonato Mundial de Natación que se llevará a cabo en Budapest, Hungría del 14 al 30 de julio, donde espera realizar un buen papel.

Actualmente entrena en el Club Britania bajo la estrategia de Nicolás Torres, donde le dedica cerca de dos horas diarias a la natación, además de ejercicios de gimnasio tres veces por semana.

De cerca:

Nombre: Byanca Melissa Rodríguez Villanueva.

Edad: 22 años.

Deporte: Natación, 50m pecho, 100m pecho y 200m pecho.

Color: Naranja

Música: Despacito – Luis Fonsi

Comida: Elote en vaso

Libro: Forastera – Diana Gabaldón

Frase: “Believe deep down that you were born to accomplish great things” - Joe Paterno

Película: La propuesta