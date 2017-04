«Politicas económicas, llevan a triunfo a la izquierda» Antoio Becerra

MORENA rinde homenaje al maestro izquierdista; elogia el comunismo y los partidos de izquierda, critica a quienes se afilian en busca de un puesto o candidatura

Chihuahua, Chihuahua.- Conoció a Lucio Cabañas en una escuela de cuadros de la Ciudad de México y además presume haberlo desarmado, cuenta Antonio Becerra, mejor conocido como el Profe Becerra, a quien los militantes y simpatizantes de MORENA Chihuahua, le rindieron un homenaje el pasado 21 de abril.



Antonio Becerra Gaytán fue dirigente del PCM en Chihuahua desde 1964 hasta 1980. Luego, al desaparecer el partido de la hoz y el martillo, fue presidente estatal y miembro de la dirección nacional de los partidos Socialista Unificado de México (PSUM), Mexicano Socialista (PMS) y de la Revolución Democrática (PRD).

Hoy Antonio Becerra, es militante de MORENA Chihuahua, partido en el que decidió participar por el mismo idealismo con el que perteneció a los anteriores “el de cambiar el rumbo del país desde adentro, por eso la importancia de las dirigencias, no era una cuestión de dinero sino de dignidad humana”, expresa en público el Profesor Becerra al tiempo que recibe su placa a cincuenta años de trayectoria política y educativa.

Antonio Becerra no sólo elogia el comunismo y los partidos de izquierda sino que también es crítico de ellos, su militancia en esos partidos se terminó porque la gente comenzó a afiliarse “sólo por el interés de ser postulado y la tarea de formar conciencia no aparecería como una preocupación de la militancia, ni mucho menos como esencia de ella”.

Es imposible atacar a una persona que no sólo busca una curul o del puesto público, sino que además también se compromete con la sociedad Valentín Campa y de Othón Salazar, líderes de los años sesenta que se convirtieron en mercancía sin precio, imposibles de comprar por parte del gobierno, porque simplemente no se puede atacar a una persona que anda en niveles muy distintos a los de la terrenalidad de la curul o del puesto público.

La formación política indispensable para un buen liderazgo

Para Antonio Becerra el hecho de ser profesor y militante activo, le ayudó a descubrir la importancia de la filosofía y la praxis. Confiesa que fue cuando estuvo en una escuela clandestina de la Ciudad de México, donde entendió cómo debía ser la forma que podría cambiar el rumbo de nuestro país. Ahí conoció a Raúl Ramos (fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre) y a Lucio Cabañas, a quien dice haber tenido el honor de desarmar.

“Yo era el responsable del grupo y me di cuenta de que Lucio estaba armado en las clases, lo cual no estaba permitido. Él argumentaba: “Es que los cafetaleros ya me traen”. Yo le respondía: “Pues sí, pero aquí no hay cafetaleros, entonces entrando me dejas tu pistola y saliendo te la entrego”.

Son los contextos mundiales los que llevan a la izquierda al triunfo

Becerra Gaytán, recuerda como ingresó al Partido Comunista Mexicano en 1961, recién ingresado a la Normal Superior. Los alumnos llevaban en sus cuadernos imágenes de Fidel Castro y el Che. En México había un movimiento de Liberación Nacional y se hablaba de un movimiento por la Paz Mundial. Hochi Min era el ídolo de los estudiantes universitarios.

El comunismo, la izquierda no triunfan por si solos, es el capitalismo salvaje, las políticas económicas mundiales, la inequidad lo que lleva a un partido de izquierda al poder, si los gobiernos no maltratarán tanto a la población, las izquierdas simplemente no existirían, expresa Antonio Becerra, minutos antes de recibir su reconocimiento.

Los líderes de la derecha, son los que llevan a la izquierda al triunfo, eso pasó en Venezuela, Brasil, Bolivia y puede que pase en México porque la clase media está en desaparición y ya no se hablé de los pobres, se les maltrata tanto, se les acorrala que llega un momento que su única opción viable se vuelve la izquierda.

Hasta el PAN lo apoyó cuando lo desaparecierón

El 2 de octubre de 1969 desapareció por 8 días en el estado de Chihuahua, sin embargo estudiantes de diversas escuelas, sindicatos de maestros, organizaciones religiosas, colonos, militantes del PCM y hasta el Partido Acción Nacional (PAN) apoyaron con la publicación de desplegados y con manifestaciones que lograron lo liberarán del campo militar número 1 donde el asegura estuvo.

El único fracaso político es abandonar los ídeales

Antonio Becerra Gaytan fue diputado en la primera fracción del PCM en la Cámara de Diputados, de 1979 a 1982, junto a personajes como Aroldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, Gilberto Rincón Gallardo, así como el primer diputado local del PRD en Chihuahua.

Participó activamente en todos los partidos políticos porque para él, el único fracaso político no es el cambio de partido sino el cambio de ideales que aunque suene parecido no es lo mismo.

Durante su primera experiencia como diputado del PCM, el “Profe Becerra” cobró sólo una parte de su sueldo porque la mayor parte fue aportada al instituto político, cumpliendo un acuerdo del Comité Central, para que realizaran tareas sociales que contribuyeran a la formación política de posibles liderazgos.

El homenaje se llevó a cabo en la Granja de uno de los militantes de MORENA Chihuahua y participó Martín Chaparro, dirigente estatal del partido.