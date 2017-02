Por iniciar procesos contra Cesar Duarte y ex funcionarios

Por lo pronto en el PRI ya se habla de que Fermin Ordoñez, Guillermo Dowell y Liz Aguilera, preparan ya los argumentos políticos para la defensa de Cesar Duarte

Después de haber realizado la integración de expedientes, en los cuales se sustenta la probable responsabilidad en delictos de diversa índole, desde las áreas de contraloría y la Fiscalia se preparan el inicio de los procedimientos en contra de ex funcionarios del gobierno que encabezaba Cesar Duarte.

De acuerdo a la información que ha trascendido al respecto, las indagatorias y los procedimientos no solo incluirán al ex mandatario, ya que no pudo haber cometido el solo los delitos, sino a una serie de ex funcionarios que presuntamente abusaron del presupuesto y defraudaron a Chihuahua, dejando en condiciones graves la situación patrimonial del estado, además de haber comprometido ingresos muy posteriores al ejercicio de su administración.

Con ello el Gobernador panista, Javier Corral, empezará a cumplir el principal compromiso por el que los chihuahuenses decidieron darle la confianza el pasado junio de 2016, generando un cambio de gobierno para el reinició de la era del Partido Acción Nacional en Chihuahua, después del gobierno de Francisco Barrio en la década de los 90´s.

Los enterados aseguran que Cesar Duarte seria acompañado en el proceso por el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, el ex secretario de Salud, Pedro Hernández, entre otros que se irían agregando a la lista de pendientes de la administración anterior.

Por lo pronto en el PRI ya se habla de que Fermin Ordoñez, Guillermo Dowell y Liz Aguilera, preparan ya los argumentos políticos para la defensa de Cesar Duarte y sus funcionarios, al asegurar que esto no lo van a permitir.

Los intereses de estos tres integrantes del grupo de Cesar Duarte, son debido a que representarían un golpe muy duro para su equipo de trabajo, además de una oportunidad de oro para el grupo de los Baeza y Patricio Martínez, de retomar el control en el partido tricolor.

A los oidos de Ambrosio llegó además el tip´s de que al iniciar proceso en contra de Duarte, se espera una férrea protección de Gobierno Federal, vía Luis Videgaray y otros secretarios ya que, en su tiempo, formaton parte de las empresas que al final resultaron ampliamente beneficiadas con obras públicas y prestamos al Estado de Chihuahua, el cuál hoy vive de milagro, pero cargando una evidente bancarrota. será?