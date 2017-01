Posible caída de aguanieve y nieve para las próximas 48 horas en la entidad

El Frente Frío número 25 y su masa de aire polar, asociada con un nuevo impulso de aire frío superior en el noreste del país.

El Frente Frío número 25 y su masa de aire polar, asociada con un nuevo impulso de aire frío superior en el noreste del país, ocasionarán un marcado descenso en la temperatura, vientos de 25 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h, así como presencia de lluvia, aguanieve y nieve en las zonas altas de la entidad.

Para este viernes se esperan vientos y un muy marcado descenso de temperaturas, con cifras que oscilan entre los Cero y -5 grados en zonas urbanas, mientras que en la zona serrana podrían alcanzar hasta los -12 grados centígrados.

Para el sábado y domingo, continuarán las temperaturas bajas y se prevé la presencia de lluvias y posible caída de aguanieve y nieve en las zonas centro, norte y noreste del estado.

Debido a este nuevo pronóstico de descenso en las temperaturas, se reiteran las recomendaciones en el uso de calefactores dentro del hogar y centros de trabajo, por lo que es importante recordar que:

• Usar los calefactores una vez que hayan sido revisados por personal calificado para ello.

• Abrir dos ventanas 15 centímetros mientras el calefactor se encuentre encendido y apagarlo al momento de ir a dormir.

• No introducir en habitaciones cerradas anafres o braceros. Usar chimeneas, calentadores u hornillos en caso de que el frío sea muy intenso y las cobijas no sean suficientes, siempre y cuando exista una ventilación adecuada (no directa) y apagarlos antes de irse a dormir.

• Los calefactores, hornos, estufas, cocinas y chimeneas despiden monóxido de carbono que al inhalarlo en altas cantidades, puede causar hasta la muerte.

• No encender fogatas ni anafres dentro de lugares cerrados.