Presenta titular de Prodecon, Diana Bernal, su obra taxpayers’ rights in a transparent and global society. The mexican’s ombudsman experience.

Se informa la experiencia que en México se ha dado en la defensa no judicial de los derechos de los contribuyentes.

La Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, presentó su obra: Taxpayers’ Rights in a Transparent and Global Society. The Mexican’s Ombudsman experience por medio del cual se busca divulgar los derechos que tienen los contribuyentes para contar con un Ombudsman Fiscal que les brinde una auténtica justicia fiscal.

“Mi intención al escribir este libro fue transmitir en un idioma que actualmente es prácticamente de comprensión universal, cuál es la experiencia inédita que en México se ha dado en la defensa no judicial de los derechos de los contribuyentes, esto gracias a la creación del primer Ombudsman mexicano que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente”, expresó.

La Procuradora recordó que las normas tributarias son altamente especializadas, en donde se requiere de estudios y expertos para su comprensión, a lo cual se suma que en México y el mundo, cada día se fortalecen las facultades de las autoridades revisoras.

La Titular del organismo autónomo dijo que la defensa de los derechos de los contribuyentes ha tenido en México una evolución inédita, la cual ha sido muy positiva, ya que las autoridades apuestan a la confianza en el Ombudsman y a las soluciones transparentes que se plantean.

Durante la presentación de la obra, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, aseguró que buscan construir una relación más abierta y de confianza con los contribuyentes, con la presencia de un Ombudsman fiscal responsable.

“Nosotros confiamos en ese espacio, en las capacidades técnicas, en su transparencia, en su buen juicio para poder llevar a cabo una discusión abierta y que nos permita acercarnos”, dijo.

La obra que se presentó anoche consta de cuatro capítulos: La experiencia Mexicana en la Defensa no Judicial de los Derechos del Contribuyente; Procedimiento de Queja; Acuerdos Conclusivos y Desafíos para los Derechos de los Contribuyentes.

La Ombudsman Fiscal, Diana Bernal, puntualizó que cualquier persona física o moral, sin importar su residencia, nacionalidad ni el monto de su contingencia fiscal, pueden acudir a PRODECON, en donde lo único que deben tener es una necesidad o un problema tributario, para lo cual la institución le ofrecerá servicios de Queja y Acuerdo Conclusivo que son procedimientos flexibles para solucionar el conflicto fiscal, sin necesidad de acudir a juicio.

El Administrador General de Grandes Contribuyentes del SAT, Óscar Molina Chie, calificó a PRODECON como un gran facilitador del contribuyente para resolver sus problemas con el fisco.

Jorge Narváez-Hasfura, Coordinador de la Práctica Global de Litigio Fiscal de Baker Mckenzie, destacó que el libro describe en un lenguaje muy accesible la importancia y utilidad que representa PRODECON para los contribuyentes, pues ofrece apoyo y resultados muy positivos para todos los pagadores de impuestos, desde los pequeños hasta empresas multinacionales.

El Presidente de International Fiscal Association, Enrique Ramírez Figueroa, mencionó que el libro mostrará a las empresas transnacionales que en México hay otros caminos además de los jurisdiccionales.

En el encuentro, el Subprocurador General de PRODECON, Edson Uribe; el Director General de Tratados Internacionales de la SHCP, Enrique Bolado Muñoz y Armando Lara Yaffar, socio de Chévez, Ruiz y Zamarripa, S.C. participaron en el panel Fiscalidad Internacional y Derechos Humanos del Contribuyente, donde analizaron casos internacionales.